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    秘魯又1古文明出土！ 考古學家挖掘出「3500年前失落古城」

    近日考古學家宣布，在秘魯北部的巴蘭卡省（Barranca）發掘出一座古城遺址，初步研判它擁有至少3500年的歷史，還是當年的重要貿易樞紐。（路透）

    近日考古學家宣布，在秘魯北部的巴蘭卡省（Barranca）發掘出一座古城遺址，初步研判它擁有至少3500年的歷史，還是當年的重要貿易樞紐。（路透）

    2025/07/07 16:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於南美洲的秘魯，其境內有著印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）、納斯卡線（Nazca Lines）等多個世界遺產，長年以來都是考古學者的研究重鎮。近日考古學家宣布，在秘魯北部的巴蘭卡省（Barranca）發掘出一座古城遺址，初步研判它擁有至少3500年的歷史，還是當年的重要貿易樞紐。

    綜合外媒報導，最新出土的古城被命名為佩尼科（Peñico），距離秘魯首都利馬（Lima）約200公里，位在海拔約600米的高地，建造年代可追溯至西元前1800年至前1500年間，與中東及亞洲早期文明發展時期相近。根據研究人員指，這座古城的發現有助於了解美洲最古老文明「卡拉爾」（Caral）的後續發展。

    報導指出，主導佩尼科古城發掘工作的著名考古學家沙迪博士（Dr Ruth Shady），曾於1990年代參與發掘視為美洲已知最古老的文明、約西元前3000年出現在蘇佩河谷（Supe valley）的「卡拉爾遺址」。沙迪指出，佩尼科古城延續了卡拉爾文明的發展脈絡，對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。

    從無人機拍的影像顯示，佩尼科古城的核心位於山坡梯田上，中央是一座圓形建築，周圍可見多座石造與泥造建築遺跡。報導指出，考古學家認為佩尼科古城有著極為優越的地理位置，推測它是早期太平洋沿岸社群、安地斯山脈（Andes）以及亞馬遜盆地（Amazon basin）原住民之間的重要貿易中樞。

    報導指出，考古團隊歷經8年研究，在佩尼科古城挖掘出18座建物，涵蓋儀式性神廟與住宅空間，還發現了以人形與動物為主題的陶製雕像、儀式器具、以及由珠子與貝殼組成的項鍊飾品，展現當時社會擁有高度發展的工藝水準與宗教信仰。

    參與發掘的秘魯文化部（Ministry of Culture）研究員馬查誇伊（Marco Machacuay）則在記者會表示，佩尼科古城的考古成果不僅豐富，還提供了銜接卡拉爾文化演進的重要線索，此次發現有望填補古代安地斯文明史上的空白時期。另外，佩尼科古城預計從今年7月12日起，開放給事前預約的民眾進行參觀。

    主導佩尼科古城發掘工作的著名考古學家沙迪博士（Dr Ruth Shady）指出，佩尼科古城延續了美洲已知最古老的文明「卡拉爾文明」的發展脈絡，對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。（資料照，路透）

    主導佩尼科古城發掘工作的著名考古學家沙迪博士（Dr Ruth Shady）指出，佩尼科古城延續了美洲已知最古老的文明「卡拉爾文明」的發展脈絡，對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。（資料照，路透）

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