秘魯又1古文明出土！ 考古學家挖掘出「3500年前失落古城」

〔即時新聞/綜合報導〕位於南美洲的秘魯,其境內有著印加古城馬丘比丘(Machu Picchu)、納斯卡線(Nazca Lines)等多個世界遺產,長年以來都是考古學者的研究重鎮。近日考古學家宣布,在秘魯北部的巴蘭卡省(Barranca)發掘出一座古城遺址,初步研判它擁有至少3500年的歷史,還是當年的重要貿易樞紐。

綜合外媒報導,最新出土的古城被命名為佩尼科(Peñico),距離秘魯首都利馬(Lima)約200公里,位在海拔約600米的高地,建造年代可追溯至西元前1800年至前1500年間,與中東及亞洲早期文明發展時期相近。根據研究人員指,這座古城的發現有助於了解美洲最古老文明「卡拉爾」(Caral)的後續發展。

報導指出,主導佩尼科古城發掘工作的著名考古學家沙迪博士(Dr Ruth Shady),曾於1990年代參與發掘視為美洲已知最古老的文明、約西元前3000年出現在蘇佩河谷(Supe valley)的「卡拉爾遺址」。沙迪指出,佩尼科古城延續了卡拉爾文明的發展脈絡,對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。

從無人機拍的影像顯示,佩尼科古城的核心位於山坡梯田上,中央是一座圓形建築,周圍可見多座石造與泥造建築遺跡。報導指出,考古學家認為佩尼科古城有著極為優越的地理位置,推測它是早期太平洋沿岸社群、安地斯山脈(Andes)以及亞馬遜盆地(Amazon basin)原住民之間的重要貿易中樞。

報導指出,考古團隊歷經8年研究,在佩尼科古城挖掘出18座建物,涵蓋儀式性神廟與住宅空間,還發現了以人形與動物為主題的陶製雕像、儀式器具、以及由珠子與貝殼組成的項鍊飾品,展現當時社會擁有高度發展的工藝水準與宗教信仰。

參與發掘的秘魯文化部(Ministry of Culture)研究員馬查誇伊(Marco Machacuay)則在記者會表示,佩尼科古城的考古成果不僅豐富,還提供了銜接卡拉爾文化演進的重要線索,此次發現有望填補古代安地斯文明史上的空白時期。另外,佩尼科古城預計從今年7月12日起,開放給事前預約的民眾進行參觀。

Archaeologists in Peru ???????? unveil 3,500-year-old city that linked coast and Andes



The urban center, named Peñico, is located in the northern Barranca province and was founded between 1,800 and 1,500 BC. It is close to where the Caral civilization, the oldest in the Americas,… pic.twitter.com/sHfRYYlqLg