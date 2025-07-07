米價不簡單！美女主播得罪石破茂後「消失」引發熱議

日本TBS電視台40歲美女主播小川彩佳，在各黨黨魁的辯論會上打斷首相石破茂發言後，3日突然請假缺席，引發網友質疑她是否遭到「報復」。（取自news23 X）

2025/07/07 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本TBS電視台知名主播小川彩佳，在各黨黨魁的辯論會上打斷首相石破茂發言後，3日突然請假缺席，引發日本網友揣測，質疑她是否遭到「報復」，各種說法甚囂塵上。

小川請假引發議論，與1日播出的內容有關。當天，為了迎接3日的參議院選舉公告日，小川擔任主播的新聞節目「news23」邀請執政黨和在野黨共8名黨魁舉行辯論。當時，自民黨黨魁、首相石破茂就稻米適當價格問題，滔滔不絕地闡述自己的見解。

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由於時間有限，小川在石破講話時插嘴：「如果能盡量簡潔地回答，我們會很感謝」不料石破立刻露出不悅表情，雙手抱胸反駁說：「這可不是什麼簡單的問題啊。」

對此，小川回應：「我明白」，但石破仍然繼續板著臉。現場空氣瞬間凝結，頗為尷尬，被網友形容為「當場炸裂」。不過，據稱小川隔天還是正常出席節目。

民調顯示，有8成以上的民眾對石破政府應對米價上漲的措施不滿。儘管政府從3月開始向市場投放儲備米，但稻米零售價格仍比1年前上漲約1倍，原因是極端氣候嚴重影響農作物生長，而外國觀光人潮暴增推升需求。

值得注意的是，石破內閣的支持率已經連續3個月低於30％，最低點為3月的23％，顯示日本民眾對石破政府的信心持續低迷。

社群平台X出現許多留言，關於小川突然請假的各種臆測層出不窮，包括「是自民黨施壓嗎？」、「是被逆襲後消失了？」、「這樣的公共新聞節目還能信嗎？」等。

然而，這些說法都僅止於揣測。小川在2020年生下第一個孩子，之後離婚，做為單親媽媽，一邊撫養孩子一邊持續工作。因此，也有「為了孩子請假」或「只是單純的夏季休假」等多種版本流傳。

對此，媒體向TBS公關部詢問小川請假的「真相」，得到的回覆是：「這是之前就已經安排好的休假。」

自民黨黨魁、日本首相石破茂在談論米價時，遭到主播小川彩佳打斷，臉上露出不悅神情。（美聯社檔案照）

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