虎鯨懂得「送禮」! 到手獵物主動送人類 被拒也不罷手原因曝

在加州外海浮出水面的虎鯨與賞鯨船。（美聯社檔案照）

2025/07/04 21:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕虎鯨（Orcinus orca，又被稱為「殺人鯨」）以聰明著稱，現在科學家又揭開牠們暖心的一面，根據近日發表的一份研究，虎鯨會主動把到手的獵物送給人類，而此舉似乎意在與人類互動。

「美國心理學會（APA）」1日報導，這份在該學會旗下《比較心理學期刊（Journal of Comparative Psychology）》發表的研究，由加拿大、紐西蘭、墨西哥等地研究人員合作，分析過去20年間在多地發生的34起虎鯨與人互動、提供食物的案例，發現這種海洋頂級掠食者，似乎刻意透過分享獵物，來與人類互動。

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研究報告第一作者、加拿大研究組織「海灣鯨類學（Bay Cetology）」海洋生物學家陶沃斯（Jared Towers）說，虎鯨群體成員間常見彼此分享食物，這是一種有利鞏固彼此關係的社會互動，「牠們也與人類分享，這一點或許顯示，牠們可能也有興趣與我們互動」。

這34起案例分布於美國加州、紐西蘭、挪威到南美洲智利巴塔哥尼亞等地外海，其中11次人類是在水中、21次在船上、另外2次是在岸邊；有幾次案例有拍下照片或影片，其他則是口述訪談描述。分析僅納入虎鯨主動靠近、把獵物放在人前面，且人類並無刻意接近的前提下發生的互動。這些案例中，有33次虎鯨「送禮」後都等了一下，看看會發生什麼情況，有7次虎鯨被人類拒絕後，又多次嘗試送上食物。牠們送的食物包括整隻的蝠鱝和海豹等。

如貓、狗等寵物，有時也會把食物送給人類，但是這是首批詳細描述非居家飼養動物類似行為的研究之一。研究團隊認為，虎鯨有這樣的行為有其道理，因為牠們是聰明且社會性的動物，透過分享食物與親屬或非親屬建立關係，「給人類東西，讓虎鯨有機會，既能練習牠們學到的文化行為、探索或者玩耍，也從中了解如何巧妙地操縱，或者發展與我們的關係」。

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