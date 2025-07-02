川普宣稱可望停火60天 以色列、哈瑪斯皆未證實

美國總統川普指稱以色列已對加薩停火60天的必要條件表示同意。圖為川普（右）4月7日在白宮接見來訪的以色列總理納坦雅胡（左）。（法新社檔案照）

2025/07/02 18:47

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普1日在社群媒體上發文指出，以色列已對敲定加薩停火60天的必要條件表示同意，為陷入戰火近2年的加薩走廊帶來一絲和平曙光。但以國官方與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」皆尚未證實川普的說法或予以置評。

川普在發文說，在美方代表與以國官員進行「漫長而具有成效」的會談後，居中調停的卡達與埃及已將「最終」的停火提議，提交給哈瑪斯；美國將在停火期間與各方合作，以結束以哈戰爭。但川普並未具體說明以色列同意的停火必要條件為何。

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正面臨愈來愈大的永久停火壓力，然其右翼執政聯盟中的強硬派仍拒不停火。以國外長薩爾（Gideon Saar）2日在X上發文說，大部分聯合政府成員支持的停火協議，是哈瑪斯會釋放仍遭其挾持的人質。

哈瑪斯武裝分子在2023年10月7日對以色列發動跨境襲擊，造成上千人死亡並擄走200多名人質；人質稍後陸續獲釋，但目前仍有50人被挾持於哈瑪斯手中，據信其中約20人還活著。

哈瑪斯官員拒絕立即評論川普的聲明。1名接近哈瑪斯的消息人士表示，預料哈瑪斯領導階層將就該停火提議進行辯論，以及尋求調停國的釐清，然後再做出正式回應。

加薩走廊的巴勒斯坦人說，即便只是暫時停火，也能讓他們稍微喘口氣。加薩居民卡邁勒（Kamal）透過電話表示，他希望這次真的能停火，「即便只停2個月，也能挽救成千上萬條無辜生命。」

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