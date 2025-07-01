剛傳出中共「權力更迭」 習近平高喊：堅持從嚴治黨！

《新華社》昨晚公開習近平談話內容，習強調「堅持從嚴治黨」，引起外界猜測。（法新社）

2025/07/01 07:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國中南海政局是否出現變化，引發國際關注，曾在美國總統川普第一任期內擔任國安顧問的佛林（Michael Flynn）日前在社群媒體「X」發文指出，中國正在發生權力更迭，觀察家需要密切關注中共核心成員。此消息發出後，中國官媒《新華社》昨（6月30日）晚公開中共總書記習近平談話內容，內容強調「堅持從嚴治黨」，引起外界猜測。

《新華社》報導指出，習近平在中共中央政治局第二十一次集體學習時強調，「堅持從抓作風入手推進全面從嚴治黨，把新時代黨的自我革命一條重要經驗，推進黨的自我革命，要再提高認識、增強黨性、規範權力運行、從嚴監督執紀、履行管黨治黨責任等方面要求進一步落實到位」。

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習近平強調：「中共面臨的執政環境異常複雜，自我革命這根弦必須繃得更緊，黨組織和黨員無論處在哪個層級、擔負什麼工作，都應該有自我革命的責任。領導幹部首先是高階幹部更要在自我革命上以身作則。」

習近平指出，反腐敗必須規範權力運行，從嚴監督執紀是中國共產黨自我革命的利器，對違紀違法問題必須堅決處理。

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