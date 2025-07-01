川普簽署行政命令 解除對敘利亞制裁

美國總統川普於美國時間6月30日簽署行政命令，終止美國對敘利亞的制裁計畫。（法新社）

2025/07/01 07:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美國時間6月30日簽署行政命令，終止美國對敘利亞的制裁計畫，允許敘利亞結束當前孤立於國際金融體系的狀態，並履行華盛頓協助敘利亞在內戰後重建的承諾。

綜合外媒報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普簽署行政命令、終止美國對敘利亞制裁的目的在於促進和支持敘利亞走向穩定與和平，至於針對敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）本人、其助理及家人的制裁仍持續維持。

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美國財政部負責恐怖主義與金融情報的代理次長史密斯（Brad Smith）30日指出，這項行政命令的目的在於結束敘利亞與國際金融體系的孤立狀態，為全球商業往來鋪路，並激勵來自鄰國以及美國的投資。

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群媒體「X」發文指出，川普終止對敘利亞的制裁計畫，將開啟「期待已久的重建與發展之門」。席巴尼強調，此舉將移除阻礙經濟復甦的障礙，並讓敘利亞重新向國際社會敞開大門。

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