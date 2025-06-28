中國疾控人員「1歲工作、22歲退休」爽領養老金 民眾震怒要真相

中國發山西省臨汾市蒲縣疾控中心職員「1歲工作、22歲退休」爽領養老金，引發中國民眾震怒。（歐新社）

2025/06/28 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國發生離譜亂象，山西省臨汾市蒲縣疾控中心1名職員（非公務員，但疾控中心是由國有資產成立的公益事業單位），近來被踢爆人事檔案紀錄為「1歲工作、22歲退休」，在被抓包之前是一邊領著養老金一邊在新單位上班領薪水，讓中國民眾震怒要求政府給個說法。

據《央廣網》報導，中國審計署近日公布「國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，其中揭發出蒲縣疾管中心1名職員的人事檔案有14處塗改，而且剛出生1歲就來上班，22歲退休後至今已領取69萬人民幣（約新台幣280萬元）養老金。

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報告指出，中國25省企業職員、機關事業單位人員、城鄉居民基本養老保險基金4.14兆人民幣（約新台幣16.8兆元）中，各類問題金額達601.61億人民幣（約新台幣2441億元），其中有2.83萬人透過造假病歷或篡改檔案提前退休等方式，詐領養老金5.19億人民幣（約新台幣21億元）。

中國網友見狀怒不可遏，痛斥這些冒領養老金的應該要全部抓去關才對，還有人苦笑地表示這職員「沒把自己改成1歲退休」已經很給面子了，1名網友則感嘆這只不過是冰山一角，還有很多。

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