英國軍情六處首位女性首長 驚傳祖父是納粹間諜

英國軍情六處116年來首位女性處長米特維利，被爆出她的祖父是為納粹德國效力的間諜。（法新社）

2025/06/28 11:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「007」系列電影主角詹姆士龐德（James Bond）所效力的英國對外情報機關「秘密情報局（SIS，亦稱軍情六處MI6）」，近來宣布自成立116年以來首次有女性處長上任，亦即47歲的米特維利（Blaise Metreweli），她預計將於秋季就職，不過，米特維利被挖出她的祖父竟然是為納粹德國效力的間諜。

據《BBC》報導，米特維利祖父名叫多布羅沃斯基（Constantine Dobrowolski），從蘇聯紅軍叛逃後待在烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）為納粹提供情報，綽號為「屠夫（butcher）」。

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從德國弗萊堡（Freiburg）一處檔案館取得的460頁絕密文件顯示，多布羅沃斯基在寫給納粹上級的信件中高呼「希特勒萬歲」，他同時還參與了滅絕猶太人的行動、洗劫大屠殺受害者身上的財物、觀賞他人性侵女囚犯。

二戰結束後，多布羅沃斯基妻子芭芭拉（Barbara）帶著2個月大的兒子康斯坦丁Constantine）逃往英國，1947年和男子大衛．米特維利（David Metreweli）結婚，康斯坦丁後來就改從繼父的姓氏。

據了解，康斯坦丁曾在英軍服役，退伍後在醫院放射科工作，1977年康斯坦丁和另一半迎來女兒米特維利，她在22歲時就進入軍情六處服務至今。

對於祖父是納粹間諜的爭議，米特維利並未有任何回應，代表軍情六處的英國外交部則強調米特維利完全不認識自己的祖父也沒看過對方，而且就像是東歐遺留下來的許多事物一樣，人們對於米特維利的祖父還只是一知半解。

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