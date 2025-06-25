聽到第二聲警報...來不及躲！以色列士兵與母親、女友住家喪命

美國總統川普23日宣布以色列和伊朗已達成停火協議後，伊朗持續朝以色列發射6波飛彈攻擊，一枚飛彈擊中貝爾謝巴（Beersheba）的公寓，造成4人死亡。（美聯社）

2025/06/25 13:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日宣布以色列和伊朗已達成停火協議後，伊朗持續朝以色列發射6波飛彈攻擊，一枚飛彈擊中貝爾謝巴（Beersheba）的公寓，造成4人死亡，其中一人為正在受訓的以軍下士，他的母親、高中生女友也在同一波攻擊中殞命。當時他們剛從避難室離開，但警報馬上又再度警報，而飛彈即刻命中，讓他們來不及跑回避難室。這起傷亡是伊朗對以色列的回擊中首次有軍人喪命。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）證實，18歲下士艾坦（Eitan Zacks）在伊朗的飛彈攻擊中喪命。艾坦隸屬菁英「多領域部隊」（Multidomain unit），目前為受訓階段，他當時正在家中參加因安全情勢改為遠距舉行的緊急救護課程。

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報導指出，伊朗的飛彈直接擊中了艾坦的住所，他50歲的母親米卡（Michal Zacks）也在該公寓內喪生。另外，與他們一同罹難的還有18歲女高中生諾亞（Noa Boguslavsky），經確認後認定她是艾坦的女友。第4位罹難者則是鄰居娜歐蜜（Naomi Shaanan），她因積極參與呼籲釋放加薩戰爭人質的抗議行動，在當地廣為人知。

艾坦的姊姊伊莉安娜（Eliana Zacks）指出，弟弟等3人在第一次警報響起時躲進了避難室，並在收到警報解除通知時離開，沒想到第二次警報突然響起，還沒來得及反應，飛彈立刻命中，他們未能及時躲回避難室。

伊莉安娜說，當時父親也在場，遭飛彈攻擊後被受困在瓦礫下一段時間，最後成功自救倖存。

以色列軍方指出，當日當地時間凌晨5點40分，貝爾謝巴遭兩枚飛彈攻擊，其中一枚被攔截，另外一枚擊中6層樓高的公寓，造成建築部分坍塌，損害嚴重。該棟建築為近年新建，住戶配備有個人加固避難室。然而，根據初步調查，飛彈正面擊中其中兩間避難室，導致其中一間直接被摧毀。

自6月13日以來，伊朗對以色列的飛彈攻擊已造成28人死亡，除了艾坦為軍人外，其餘均為平民。

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