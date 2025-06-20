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    是否對伊動武川普設緩衝期 CNN曝可能盤算

    圖為2020年美國國慶日，一架美國空軍B-2匿蹤轟炸機（中）在美軍陸戰隊4架F-35戰機護航下飛行。（路透檔案照）

    圖為2020年美國國慶日，一架美國空軍B-2匿蹤轟炸機（中）在美軍陸戰隊4架F-35戰機護航下飛行。（路透檔案照）

    2025/06/20 20:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普19日發表聲明，將在2週內決定是否加入以色列對伊朗的攻勢，引起嘲笑他有所遲疑的聲音。然而，《美國有線電視新聞網》（CNN）20日為川普講話，稱這不一定是軟弱的表現，川普可能是為了重新掌握節奏，以及讓美軍做好充分部署。

    CNN直言，川普正面臨他2屆總統任期中，最嚴峻的國家安全困境，這與川普入主白宮以來，面臨的其他任何決定都不同，更與今天挑起貿易戰、明天化解貿易戰是兩回事，因為只要川普派出B-2轟炸機攜帶「碉堡剋星」炸彈GBU-57，執行摧毀伊朗福爾多鈾濃縮廠的任務，就沒有回頭路了。

    川普給出的2週緩衝期，一是讓中東特使魏科夫，去刺探伊朗領導層在被以色列轟炸6天後，是否可能考慮同意一個他們先前難以接受的決定，即讓外界可以核查，其是否真正放棄鈾濃縮和核計畫，以換取政權的延續。

    若結果非如此，川普最終可能必須對伊朗動武，但這段期間也使川普重新掌控節奏，在國內營造美軍必須採取行動的風向，以及為美軍迎擊伊朗潛在報復做好充分部署，而非片面被以色列拉著參戰。

    對以色列而言，必須面臨一旦美國給予伊朗談判機會，是否要繼續等待的抉擇。總理納坦雅胡也可能利用這段期間，研究能否靠自己摧毀福爾多基地和其他設施，包括大膽進行突襲，但以色列是否具備所需的運輸和搜救能力仍是未知數。

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