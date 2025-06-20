中國版李宗瑞！留英博士生迷姦數十女子 提化學閹割遭拒重判無期

中國籍留學生鄒振浩在英國及中國犯下多起性侵案，判處終身監禁，最低刑期為24年。（本報合成，路透/美聯社）

2025/06/20 00:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國28歲男子鄒振浩（Zhenhao Zou）為英國名校倫敦大學（UCL）的留學博士生，在今年3月遭指控在2019年至2024年間，分別在英國及中國對至少10名女性下藥性侵，但調查後發現實際受害者恐多達至少60人，被英國當局視為史上最嚴重的性犯罪者之一。鄒男曾提出化學閹割以換取較輕判刑，但被法官拒絕，19日判處無期徒刑，鄒男至少得入獄24年才可申請假釋。

綜合外媒報導，鄒振浩被控在2019年至2024年間，透過社交場合、約會網站、社群媒體等處認識受害者，並以邀請受害女子學習或喝酒為由，將她們引誘到自己的公寓下藥性侵，並拍攝整個過程。2024年1月，鄒男在倫敦公寓被捕時，警方發現至少58段迷姦影片，顯示他性侵了被下藥而失去意識的女性。

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今年3月，倫敦刑事法庭裁定，鄒振浩的28項罪名成立，包括對10名女子（3人在倫敦、7人在中國）犯下11項強暴罪、3項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、1起非法拘禁罪及3起持有管制藥品並意圖性犯罪的罪名。但自他被定罪以來，又有20多名女性向警方自首，英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。

鄒振浩在法庭上承認自己以觀看昏迷女性被性侵的色情內容為樂。法庭19日獲悉，一份評估報告指出，鄒男「對公眾，尤其是單身女性，造成嚴重傷害的風險很高」，雖然他曾提出化學閹割以換取較輕判刑，但報告認為，他提出這項提議並非承認自己造成傷害。

倫敦刑事法庭19日宣判，鄒振浩被判處無期徒刑，最低刑期為24年。根據判刑紀錄，他須再服刑22年227日才可申請假釋。而後續相繼報案的受害者女性，調查仍在進行中。

但警方表示，因受害者多為華裔女性，部分人在求助時因語言障礙無法順利表達，導致案件調查進度受影響，再加上鄒振浩的犯罪模式精心設計，部分受害者可能至今仍未察覺自己曾遭性侵。英國警方呼籲中國執法機關積極配合，同時也希望所有曾與他獨處的女性主動聯繫警方，以利進一步追蹤鄒男其他潛在罪行。

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