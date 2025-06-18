女大生考試竟要「摸胸驗內衣」！ 奈及利亞大學奇葩校規影片曝

奈及利亞奧拉比斯·奧納班喬大學，近日因一項要求女學生考試前須被「摸胸驗內衣」的規定，引發輿論譁然。圖為該校學校園門口資料照。（取自X平台）

2025/06/18 21:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕女性參加考試前，竟需被教職員「當眾摸胸」以確認是否穿了內衣？這令人咋舌的一幕，近日在奈及利亞一所大學真實上演，影片曝光後迅速引爆網路怒火。儘管校方學生會辯稱此舉是為維持「莊重」的校園風氣，但這種侵入性的檢查方式，已被大批網友痛批為過時、性別歧視，甚至形同性騷擾。

根據《法新社》報導，這起爭議事件發生在奈及利亞西南部奧貢州（Ogun state）的奧拉比斯·奧納班喬大學（OOU）。一段在網路上瘋傳的影片顯示，該校女性教職員在考場入口處，直接伸手觸摸女學生的胸部，以執行校方「考試期間，沒穿內衣者不得入內」的規定。

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影片曝光後，隨即在社群媒體上引發數十萬人次的瀏覽與激烈辯論。一名網友留言道：「這是騷擾。人們不穿內衣有各種不同的原因。」另一名網友則憤怒地表示：「這侵犯人權，告他們！！！」

然而，也有部分保守派人士為校方辯護，認為女性在公共場合不穿內衣是「不合宜的」。該校學生會主席穆伊茲·奧拉通吉（Muizz Olatunji）更在社群平台X上發文為校規辯護，稱「『沒穿內衣，不得入內』在我們學校不是新政策。」他表示，校方推行服裝儀容規定，旨在維持一個「尊重且無干擾的環境」，並鼓勵學生穿著得體，符合校方價值觀。他更補充，校方曾敦促女學生「避免不雅穿著，以免不必要地引發異性慾望」。

不過，面對排山倒海的批評聲浪，奧拉通吉也表示，學生會將與校方展開對話，尋求「以更尊重、更有尊嚴的方式」來處理不雅穿著的問題。截至目前，奧拉比斯·奧納班喬大學校方尚未對此爭議發表任何官方評論。

報導指出，在社會風氣相對保守的奈及利亞，多數大學都對學生設有程度不一的服裝儀容規定。例如，女性常被禁止穿迷你裙，男性則不准留雷鬼頭或戴耳環。這個國家有超過半數人口為穆斯林，近44%為基督徒，尤其在鄉村地區，社會價值觀仍相當保守。

Video: Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy



pic.twitter.com/tKLNs9XKwz — Nigeria Stories （@NigeriaStories） June 17, 2025

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