女大生考試竟要「摸胸驗內衣」！ 奈及利亞大學奇葩校規影片曝

2025/06/18

〔編譯陳成良/綜合報導〕女性參加考試前,竟需被教職員「當眾摸胸」以確認是否穿了內衣?這令人咋舌的一幕,近日在奈及利亞一所大學真實上演,影片曝光後迅速引爆網路怒火。儘管校方學生會辯稱此舉是為維持「莊重」的校園風氣,但這種侵入性的檢查方式,已被大批網友痛批為過時、性別歧視,甚至形同性騷擾。

根據《法新社》報導,這起爭議事件發生在奈及利亞西南部奧貢州(Ogun state)的奧拉比斯·奧納班喬大學(OOU)。一段在網路上瘋傳的影片顯示,該校女性教職員在考場入口處,直接伸手觸摸女學生的胸部,以執行校方「考試期間,沒穿內衣者不得入內」的規定。

影片曝光後,隨即在社群媒體上引發數十萬人次的瀏覽與激烈辯論。一名網友留言道:「這是騷擾。人們不穿內衣有各種不同的原因。」另一名網友則憤怒地表示:「這侵犯人權,告他們!!!」

然而,也有部分保守派人士為校方辯護,認為女性在公共場合不穿內衣是「不合宜的」。該校學生會主席穆伊茲·奧拉通吉(Muizz Olatunji)更在社群平台X上發文為校規辯護,稱「『沒穿內衣,不得入內』在我們學校不是新政策。」他表示,校方推行服裝儀容規定,旨在維持一個「尊重且無干擾的環境」,並鼓勵學生穿著得體,符合校方價值觀。他更補充,校方曾敦促女學生「避免不雅穿著,以免不必要地引發異性慾望」。

不過,面對排山倒海的批評聲浪,奧拉通吉也表示,學生會將與校方展開對話,尋求「以更尊重、更有尊嚴的方式」來處理不雅穿著的問題。截至目前,奧拉比斯·奧納班喬大學校方尚未對此爭議發表任何官方評論。

報導指出,在社會風氣相對保守的奈及利亞,多數大學都對學生設有程度不一的服裝儀容規定。例如,女性常被禁止穿迷你裙,男性則不准留雷鬼頭或戴耳環。這個國家有超過半數人口為穆斯林,近44%為基督徒,尤其在鄉村地區,社會價值觀仍相當保守。

Video: Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy



pic.twitter.com/tKLNs9XKwz