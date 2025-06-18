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    來抓姦？1.8公尺鱷魚夜闖美國汽車旅館 「埋伏門口」嚇壞房客

    美國維吉尼亞州一家汽車旅館，日前傳出有一條長達6英尺（約1.8公尺）的鱷魚闖入，甚至潛伏在客房門口，多名房客嚇得緊忙報警。（圖擷取自@FairfaxCountyPD 社群平台「X」）

    美國維吉尼亞州一家汽車旅館，日前傳出有一條長達6英尺（約1.8公尺）的鱷魚闖入，甚至潛伏在客房門口，多名房客嚇得緊忙報警。（圖擷取自@FairfaxCountyPD 社群平台「X」）

    2025/06/18 15:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一家汽車旅館，日前傳出有一條長達6英尺（約1.8公尺）的鱷魚闖入，甚至潛伏在客房門口，讓多名房客嚇得緊忙報警。當警方趕到現場時，也被鱷魚的巨大外型給嚇了一跳，事後警方接到一名飼主通報，自家寵物鱷魚走失了，經調查確認是同一隻，最終這條鱷魚被警方護送回飼主身邊。

    綜合外媒報導，這起事件發生在16日凌晨12點，維吉尼亞州北部費爾法克斯郡（Fairfax）警局接獲多通民眾報案，指出當地一間汽車旅館內，有一條巨大鱷魚在到處閒晃，甚至還出現在房門口。從警方隨身側錄器拍攝畫面顯示，員警到場後推測鱷魚應該有6英尺長，還有人看到鱷魚的巨大體型後，忍不住驚呼連連。

    根據警方說法，這條闖入汽車旅館的鱷魚其實是被人飼養的寵物，牠的飼主原本計畫開車把鱷魚載到動物園，未料鱷魚在休息站時偷偷下車，並一路走到汽車旅館，飼主則在發現牠走失後立即通報警方。報導指出，由於維吉尼亞州法律禁止非本州的外來動物，主人與鱷魚後來在警方的護送下離開，所幸整起事件沒有造成任何人受傷。

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