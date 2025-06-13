驚！孕媽懷三胞胎竟剩一胎 網驚：真的吃掉兄弟姊妹？

孕期發現三胞胎，最終僅一胎存活。示意圖。（資料照）

2025/06/13 23:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭有個媽媽懷孕初期被告知懷三胞胎，數週後產檢卻只剩下一個胎兒，她打趣形容，「這孩子把兄弟姊妹都吃了！」這段經歷分享到TikTok後迅速爆紅，吸引3000萬人觀看，引起熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這位媽媽第一次超音波檢查時原以為懷雙胞胎，沒想到發現其實是三胞胎，讓她驚訝不已。然而後續檢查，螢幕上卻只剩下一個胎兒。她在影片中幽默地說：「這傢伙很隨意地把手足都解決了。」

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影片結尾，她曬出寶寶出生後模樣，只見他戴著毛帽、身穿薄荷綠針織衫，睡得香甜可愛，令人難以想像他曾「獨吞」手足。

不少網友對這樣的現象感到困惑，紛紛留言詢問是否屬於「人類嵌合體（Chimera）」現象。醫療網站指出，若多胞胎中有胚胎早期停止發育，可能被母體或其他胚胎吸收，這就是「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome）。而「嵌合體」則是另一種少見情況，兩個受精卵早期融合成一個胚胎，讓新生兒同時擁有兩組DNA，可能表現為不同血型、皮膚色塊、或器官DNA不一致等特徵。

留言區有自稱「嵌合體」的網友現身說法，自己體內擁有雙DNA，甚至皮膚色調左右不同，或體內擁有不同血型。有網友也分享，自己懷孕初期發現雙胞胎，後來卻只剩一胎，讓這位媽媽感到倍感共鳴，她坦言，「真的只能慢慢接受這樣的事。」

當事媽媽也在留言中補充，目前寶寶已2歲，健康成長，是個活潑快樂的小孩。她坦言，當年從三胎變一胎的過程確實帶來難過情緒，但也逐漸釋懷，「或許他現在擁有三種不同性格，但能平安來到這世界，我已經很感激了。

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