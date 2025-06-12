馬斯克深夜一通電話 與川普破冰內幕曝光

富豪馬斯克（左）與川普關係引人矚目。（法新社資料照）

2025/06/12 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）近期鬧翻，川普更揚言要取消馬斯克旗下企業的政府合約，衝突愈演愈烈。不過，馬斯克在週三（11日）凌晨無預警於社交平台X上對川普認錯，對針對川普的貼文感到「後悔」，稱自己「說得太超過了」。美媒報導，馬斯克週一（9日）深夜曾致電川普，這通電話被認為是他週三發文的關鍵，而美國副總統范斯（J.D. Vance）與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）則是兩人破冰關鍵人物。

綜合外媒報導，在《紐約時報》率先報導馬斯克致電川普後，《路透》引述一位知情的白宮消息人士說法，證實了週一晚間兩人通話。

請繼續往下閱讀...

2名知情人士透露，馬斯克在上週五便先與范斯和威爾斯進行電話交談，3人討論川普與馬斯克之間的不和。在通話之後第二天，馬斯克便收回了先前的攻擊言論，刪除他批評川普的發文，包括與「淫魔富豪」愛潑斯坦相關的貼文，以及另一條贊同彈劾川普的發文。週三，馬斯克更進一步在X上寫道，自己的一些貼文「太過分了」。

川普週三則在一場媒體電話訪談中回應：「我認為他這樣做很好。」他對這位曾經的好友「沒有任何怨恨」，至於與能否修復兩人關係，他則回應「我想我可以。」

在馬斯克與川普過去交好期間，總統的多名親近顧問都與這位科技富翁建立關係，在兩人公開鬧翻後，川普盟友也試圖讓馬斯克和川普言歸於好。

這些川普盟友透過簡訊和電話與馬斯克溝通，試圖緩和雙方的爭執，並解釋川普「大而美法案」的必要性，該法案在參議院面臨重重阻力。知情人士表示，馬斯克樂於接受這些接觸，但仍堅持該法案中削減開支的力道不夠。

馬斯克週一致電川普後，兩人似乎正在走上和解之路，但許多與川普關係密切的人仍然希望看到馬斯克支持該法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法