憂外國勢力影響！拜登政府曾祕密監視馬斯克外國朋友圈

馬斯克1月20日出席川普的總統就職活動。（美聯社檔案照）

2025/06/10 22:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華爾街日報》10日報導，美國國土安全部和司法部，曾經在2022年和2023年，密切注意造訪富豪馬斯克（Elon Musk）的外國人士。這項行動凸顯美國政府對其影響力的憂慮。

報導引述了解此事的消息人士說法，包括國土安全部、司法部在內，數個美國政府機關在2022、23年，追蹤造訪馬斯克的外國人，調查著重在來自東歐和其他地區、或許一直在設法影響馬斯克的外國人。不過，這項行動並未發展到起訴階段，目前行動現狀也不明。聯邦調查局（FBI）等幾個機關曾經聽取這項行動的簡報。

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這項在川普重回白宮之前進行的調查行動，凸顯當局對於在馬斯克周圍的外國人之憂慮。馬斯克是出生南非的歸化美國公民，旗下有5家公司，包括承包政府敏感合約的「太空探索科技（SpaceX）」公司，也有前所未有的管道，接觸政府高層官員，他身為該公司執行長，擁有最高機密安全權限，因此可接觸到一些國安機密。

他去年在總統選舉期間，成立超級政治行動委員會「美國政治行動委員會（America PAC）」，協助川普勝選。該組織工作人員向華爾街日報表示，由於馬斯克與外國人士往來頻繁，甚至令工作人員擔心誰和他一起出席會議和活動，得為此進行嚴格的過濾。

馬斯克未回應此事。白宮官員表示，對前任政府的任何調查行動一無所知，發言人要記者詢問國土安全部和FBI。FBI拒絕評論。

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