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    控管數量！辛巴威將撲殺50頭大象 分發象肉給民眾

    辛巴威公園和野生動物管理局3日頒發許可證，允許辛巴威南部的「薩夫谷野生動物保護區」撲殺50頭大象，原因在於保護區所能負擔的象群數量已經超出負荷。（路透）

    辛巴威公園和野生動物管理局3日頒發許可證，允許辛巴威南部的「薩夫谷野生動物保護區」撲殺50頭大象，原因在於保護區所能負擔的象群數量已經超出負荷。（路透）

    2025/06/05 11:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威擁有豐富的野生動物資源，不過辛巴威國內大象數量不斷增長，辛巴威政府去年下令撲殺大象，引起保育團體擔憂。辛巴威公園和野生動物管理局3日頒發許可證，允許辛巴威南部的「薩夫谷野生動物保護區」（Save Valley Conservancy）撲殺50頭大象，原因在於保護區所能負擔的象群數量已經超出負荷。

    綜合外媒報導，辛巴威是世界上大象數量第二多的國家，僅次於鄰國波札那。辛巴威公園和野生動物管理局指出，由於保護區不斷增長的大象數量，必須對其進行「管理行動」，初期目標為撲殺50頭大象。

    根據去年資料，「薩夫谷野生動物保護區」僅能負荷800頭大象生活，但保護區內目前有多達2550頭大象。辛巴威公園和野生動物管理局表示，大象撲殺之後，「象肉」將分發給當地社群利用，象牙將作為國家財產移交給國家公園管理局保管。

    「薩夫谷野生動物保護區」發言人4日指出，首選措施當然是嘗試為這些大象尋找其他棲息地，但現在並沒有適合的棲息地可以同時符合「沒有大象」、「移動距離合理」這2項條件。目前會將「初步行動」限制在大約50頭大象的範圍內，實際數量取決於在選定的管理區域內發現的象群大小，以及保護區管理方能否以尊重且不浪費的方式妥善處理大象屍體。

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