韓總統在哪辦公？龍山辦公室支持度僅15％ 民眾更愛青瓦台

圖為南韓首爾鐘路區前南韓總統府青瓦台。（歐新社）

2025/06/03 23:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項3日公布的最新民意調查顯示，近六成南韓民眾希望新任總統能回到位於首爾市中心的舊總統府青瓦台辦公。這項由南韓三大電視台KBS、MBC及SBS聯合進行的調查結果，反映出民眾對前總統尹錫悅將總統辦公室遷至龍山決策，看法分歧。

《韓聯社》報導，調查中，當被問及認為下屆總統應在何處辦公時，高達58.2%的受訪者選擇了青瓦台。前總統尹錫悅時期使用的龍山總統辦公室則以15.4%的支持率位居第二，其後是位於中部地區的行政首都世宗市，獲得13.9%的支持。另有3.6%的受訪者選擇了首爾市中心的政府綜合大樓，而9%的受訪者表示不確定。

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尹錫悅於2022年5月上任數月後，便將總統辦公室遷至位於龍山的國防部總部。他曾承諾此舉是為了更親近民眾。此後，位於首爾市中心幽靜山頂大院的舊總統府青瓦台，已對公眾開放參觀。

該調查亦顯示，對於舉行修憲公投的最佳時機，有36.7%的受訪者認為應在2026年地方選舉時舉行，佔比最高。另有25%的受訪者支持在2028年國會選舉時舉行公投，10.8%同意在2028年之後舉行，而20.4%表示不確定。認為沒有必要舉行修憲公投的受訪者則佔7.3%。

此外，超過62%的受訪者表示，刺激經濟增長和創造就業機會，將是新政府上任後的首要任務。

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