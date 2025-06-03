韋伯望遠鏡再創紀錄！ 最長曝光照片揭露宇宙極早期星光

韋伯望遠鏡最新長曝光影像，呈現星系團「阿貝爾S1063」（中央）。周圍紅色弧光為被其引力透鏡放大的遙遠早期星系。（圖擷取自ESA/Webb, NASA & CSA）

2025/06/03 09:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（JWST）再度突破觀測極限，拍攝出迄今曝光時間最長的宇宙影像，揭示來自宇宙黎明時期的古老星光。這張影像不僅展現望遠鏡卓越的解析力，還透過巨型星系團引發的「引力透鏡」（gravitational lensing）效應，放大了遠古天體微弱的光芒。

科學網站《IFLScience》報導指出，這幅壯麗影像由9張快照合成，總觀測時間達120小時，是韋伯望遠鏡目前最長曝光的單一影像。主角為位於天鶴座（Grus）、距地球約45億光年的大型星系團「阿貝爾S1063」（Abell S1063）。

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阿貝爾S1063的質量約為太陽的1兆倍，已知擁有超過50個大型星系，並可能包含數百個較小星系。其龐大質量導致周圍時空彎曲，形成天然透鏡，讓背後遙遠天體的光線得以放大與扭曲，使天文學家得以窺見更深層宇宙景象。

在這張影像中，星系團周圍可見紅色弧形條紋，彷彿水面上的漣漪，實為極早期星系發出的光線，當中可能包含宇宙第一代恆星所釋放的古老星光，也就是所謂的第三星族星（Population III stars）。這些恆星是否為宇宙最初形成的恆星，目前仍待進一步確認。負責此次觀測、名為「GLIMPSE」（Gravitational Lensing In Mining the Earliest Stars，意為利用引力透鏡探尋最早恆星）的研究團隊將持續分析這些天體的年齡與成分。

引力透鏡效應的價值，在於能讓望遠鏡觀測到本身難以偵測的遙遠星系。韋伯望遠鏡先前已捕捉到一些光線歷經宇宙98%年齡才抵達地球的星系。藉助引力透鏡，研究人員能觀察相同距離下更黯淡的星系，或更遠處較明亮的天體。由於光速有限，觀測愈遠距離，也意味著看見更早期的宇宙。

「GLIMPSE」這項巡天計畫的核心目標，便是探索所謂「宇宙黎明」（Cosmic Dawn）的時期，也就是宇宙僅有數百萬年歷史時，第一代恆星開始照亮黑暗宇宙的關鍵階段。雖然這些第三星族星尚未被直接觀測，但透過這張影像，天文學界已邁出重要一步。隨著觀測與分析持續深入，這些資料有望揭示宇宙最初星系的誕生過程，其科學價值無法估量。

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