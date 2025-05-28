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    哈瑪斯領導人辛瓦爾遭擊殺 納坦雅胡親自證實

    以色列總理納坦雅胡（見圖）宣布，哈瑪斯領導人穆罕默德·辛瓦爾已被擊殺。（路透）

    以色列總理納坦雅胡（見圖）宣布，哈瑪斯領導人穆罕默德·辛瓦爾已被擊殺。（路透）

    2025/05/28 22:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今（28日）證實，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領導人穆罕默德·辛瓦爾（Mohammad Sinwar）已被擊殺。

    穆罕默德·辛瓦爾是哈瑪斯前任領導人葉海亞·辛瓦爾（Yahya Sinwar）的胞弟。葉海亞在加薩走廊戰死後，穆罕默德升任為領導人。

    《路透》報導，納坦雅胡今日對以色列國會表示：「我們消滅了戴夫 （Mohammed Deif）、哈尼亞（Ismail Haniyeh）、葉海亞·辛瓦爾以及穆罕默德·辛瓦爾。」

    葉海亞策劃了2023年10月份對以色列的恐怖攻擊，繼而引發以哈戰爭，哈瑪斯時任領導者哈尼亞隨後在伊朗遭以軍狙殺，葉海亞因而成為領導人。

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