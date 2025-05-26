曼谷大型路跑變詐騙？到場只見拱門、主辦方搞消失 數百人傻眼

泰國曼谷25日舉行大型路跑活動，數百名參賽者到場才知被騙，不僅沒有主辦單位，就連活動看板上的日期也變成2028年5月28日。（擷取自Red Skull XXX/FB）

2025/05/26 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷最大公園「九世皇御苑」昨日舉行路跑活動，吸引約1800人報名參加，卻在活動當天鬧出離譜烏龍，現場雖有拱門、流動廁所、醫護人員，卻不見主辦單位任何人影，一名工作人員甚至喊話「我可以先退每人10泰銖（約新台幣9.2元）」，讓參賽者氣炸報警，質疑遭到詐騙。

綜合泰媒報導，25日早晨，數百名跑者聚集在九世皇御苑，準備參加「2025 目標之跑」（Run for Destination 2025）活動，主辦單位原本宣稱提供跑鞋、智慧手錶、T恤與背包等報名贈品，收費450至1500泰銖不等（約新台幣414至138元），現場卻只見起跑拱門、帳篷、流動廁所、救護車、醫護人員、主持人，卻無主辦單位和賽事說明。

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更離譜的是，現場看板竟標示比賽日期為「2028年5月28日」，引發跑者強烈不滿，約百人集體前往警局報案，稱無法聯繫上主辦單位，懷疑遭集體詐騙。

一名穿黑衣的女子自稱是工作人員，坦言自己沒看Line群組訊息，不知道團隊早就集體退出、主辦人也失聯。她向憤怒群眾說，「我身上只有1300泰銖（約新台幣1198元），如果真的等不及，我可以先退每人10銖，請排隊。」此言一出讓跑者瞬間傻眼，現場氣氛一度緊張。

警方目前已約談主辦公司兩名負責人，對方聲稱活動並非詐騙，已有600人收到T恤、帽子與智慧手錶等用品，強調活動因供應商協調出問題而臨時喊卡。他們表示這是第一次舉辦路跑，對失誤深感歉意，會盡力補償跑者損失

不過，一名主辦員工帕妮薩拉（Panisara）爆料指出，團隊內部早有混亂跡象，包括音響、照明不足，甚至獎牌數量也不夠。她與63名成員每人僅拿到500銖（約新台幣460元）酬勞，過程中她曾多次向主辦單位追討薪資，才又收到總額超過3萬泰銖的酬勞。

她更透露，日前還被主辦方控告詐欺，原因是她協助銷售100件活動T恤，每件售價600至650銖（約新台幣552至598元），依協議抽成50銖（約新台幣46元）。她售出全部衣服，轉交主辦方共6萬銖（約新台幣5.5萬元），自留5000銖（約新台幣4607元）佣金，如今卻成被告，帕妮薩拉強調，「我手上有全部收據，這是我們談好的條件。」

事件仍在調查中，警方將釐清報名費流向與物資發送情況，並調查主辦方是否涉及詐欺行為。

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