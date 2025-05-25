為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國華南連降豪雨 貴州廣西3處山崩8死19失蹤

    中國華南、華中一帶近日連降豪雨，貴州及廣西接連出現山坡地崩塌，截至今晚累計已造成8人死亡、19人失蹤。其中廣西龍勝縣山坡地就已有6人死亡、2人失蹤。（圖擷自微博）

    中國華南、華中一帶近日連降豪雨，貴州及廣西接連出現山坡地崩塌，截至今晚累計已造成8人死亡、19人失蹤。其中廣西龍勝縣山坡地就已有6人死亡、2人失蹤。（圖擷自微博）

    2025/05/25 22:02

    〔中央社〕中國華南、華中一帶近日連降豪雨，貴州及廣西自22至23日接連出現3處山坡地崩塌。根據官方通報，截至今晚累計已造成8人死亡、19人失蹤。其中，23日崩塌的廣西龍勝縣山坡地就已有6人死亡、2人失蹤。搜救工作目前仍在進行中。

    綜合央視等中國媒體報導，23日清晨5時左右，廣西壯族自治區龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村旁山坡地，在豪雨冲刷下出現山洪爆發，大量土石流傾瀉而下，當即冲垮10間民房，造成3人受傷及8人失蹤。

    根據報導，從24日起，當地出動900餘名消防、公安、武警、應急、村民等組成的9個搜救小組，對沿河兩岸近20公里範圍展開地毯式搜救，並搭配無人機及搜救犬，直到今晚仍在進行。

    據當地官方通報，截至今晚6時，當地救災人員一共尋獲8名失蹤者中的6人，但均已罹難，目前正搜尋其餘2名失蹤者的下落。

    在廣西龍勝山坡地崩塌前，貴州省大方縣境內的長石鎮及果瓦鄉慶陽村，先後在22日凌晨約3時及早上約9時發生山坡地崩塌，共造成8戶19人當即被困失蹤。據當地官方通報，截至22日晚間9時，19名失蹤者中有2人被尋獲，均已罹難，其餘17名失蹤者仍在搜尋中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播