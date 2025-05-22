南韓中央日報：因應台海有事 駐韓美軍可能重採「戰略靈活性」

南韓聯合參謀本部發言人李成俊和駐韓美軍發言人唐納3月初共同宣布展開年度「自由護盾」演習。（歐新社）

2025/05/22 20:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓三大報紙之一《中央日報》英文版22日刊文指出，隨著南韓新政府即將在6月3日大選後上任，延續逾70年的韓美同盟正面臨新的壓力，因為駐韓美軍可能重新採取2003年旨在因應反恐戰爭的「戰略靈活性」路線，只是這次的焦點將是台灣。

由該報記者車世鉉（Cha Se-hyeon，譯音）撰文的報導指出，駐韓美軍早在2003年就曾奉行允許部隊部署到其他地方的「戰略靈活性」路線，當時的肇因是美國911恐怖攻擊事件及隨後的反恐戰爭，如今焦點正是台灣。美國國防部預計8月發布的新「國防戰略」，將從戰略模糊走向明確承諾，以等同本土防衛的水準保衛台灣。曾是二次世界大戰美國名將麥克阿瑟口中「永不沉沒的航空母艦」的台灣，如今已成美國在印太地區軍事姿態的核心。

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《華盛頓郵報》率先在3月底披露的五角大廈「臨時國防戰略」中，部長赫格塞斯即指示大幅調整美軍戰略，將「嚇阻中國奪取台灣」與「保衛美國本土」並列為壓倒性的「唯一必須優先考量的情境」。

在2003至2006年間，南韓時任總統盧武鉉大致同意駐韓美軍進行轉調，但他被支持韓美同盟的保守派和支持南韓自主的進步派左右夾攻，前者指責盧在東北亞「走鋼索」，削弱南韓的安全態勢，後者批評盧屈服於美國在駐軍和韓美自由貿易協定方面的要求，最終使盧失去連任的機會。在盧任內，美軍可彈性調動約1.25萬人至伊拉克支援，直到2008年上任的李明博總統重新協商才減至1萬人。

川普年初就任美國總統後，大多數專家認為駐韓美軍人數將保持穩定，但焦點可能轉向台灣發生緊急狀況時的部署方式。美韓2006年的聯合聲明可能被重新檢視，該聲明載明美軍不應在未經協商的情況下介入台海等區域衝突，但美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿提名人史文（Michael D. Swaine）已在參議院聽證會上公開建議美國應鼓勵盟友支援台灣，而日本已宣布台灣國防攸關其國家利益，正加強軍事準備。

美國的防禦姿態不斷演變，當前是優先對付中國，並將應對俄羅斯、北韓和伊朗等其他區域威脅的責任分攤給盟友，這意味南韓可能必須承擔更多對北韓的傳統嚇阻責任，美國則保留核嚇阻責任。在此背景下，若條件得到充分滿足，美軍將戰時作戰指揮權移交韓軍的腳步可能會加速。南韓新總統與川普的首次會晤，可能會在6月中加拿大的七大工業國集團（G7）峰會或6月底荷蘭的北大西洋公約組織（NATO）峰會上舉行，不排除是這枚「戰略定時炸彈」引爆的時機。

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