川普民調再下滑 仍高於第一任期大部分時間

路透/益普索20日公布最新民調，美國總統川普支持率降至42％。（歐新社）

2025/05/21 07:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕路透社/益普索（Reuters/Ipsos）20日公布最新民調，美國總統川普支持率降至42％，創下川普第二任期的新低紀錄，且美國民眾對於川普處理美國經濟的方式抱持悲觀看法，只有39％受訪民眾認可川普的經濟管理能力。

根據《路透》報導，相比上次民調獲得的44％支持率，川普支持率在此次民調中下降2個百分點，滑落至42%。不過目前川普的支持率仍高於自身第一任期的大部分時間，也高於前總統拜登執政後半段的支持率。

請繼續往下閱讀...

川普憑藉為美國經濟帶來黃金時代的承諾贏得了2024年總統大選，但經濟學家表示，他重塑全球商業的激進措施，包括針對主要貿易夥伴徵收高額關稅等措施，增加經濟衰退的風險。

在此次民調中，僅39%的受訪者認為川普在管理美國經濟方面做得很好，53%受訪者抱持反面態度；僅33％受訪者認可川普改善生活成本的措施，58%受訪者抱持反面態度。

此次調查在5月16日至5月18日針對1024名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±3.0%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法