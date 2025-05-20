法國擬承認巴勒斯坦國 外長批以色列致加薩如「死亡陷阱」

法國外長巴霍明確表示法國「決心」承認巴勒斯坦國，並強烈譴責以色列造成加薩地區的危急人道情勢。（法新社）

2025/05/20 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）20日明確表示，法國「決心」承認巴勒斯坦國。他同時嚴厲譴責以色列的軍事行動與人道封鎖，導致加薩地區出現「不可原諒」的危急情勢。

《法新社》報導，巴或重申，巴黎支持由荷蘭主導的倡議，要求重新審視歐洲聯盟與以色列之間的合作協議，此舉可能對雙邊政治及經濟關係產生影響。法國總統馬克宏先前曾表示，不排除法國在六月舉行的聯合國相關會議上，跟進其他歐洲國家承認巴勒斯坦國的可能性。

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巴羅在接受法國國際廣播電台訪問時強調：「我們不能留給加薩兒童暴力與仇恨的遺產。所有這一切都必須停止，這也是我們決心承認巴勒斯坦國的原因。」他補充說：「我正積極為此努力，因為我們希望能為巴勒斯坦人民的利益，同時也為以色列的安全，貢獻一個政治解決方案。」

此前，法國總統馬克宏與英國首相施凱爾）、加拿大總理卡尼罕見地發表聯合聲明，內容激怒以色列。該聲明稱「我們不會袖手旁觀」，並威脅若以色列持續阻礙援助進入加薩，將採取「進一步具體行動」。聲明同時強調，「我們致力於承認巴勒斯坦國。」

當被追問可能的具體行動時，巴霍再次敦促歐盟同意荷蘭的請求，審查歐盟與以色列的夥伴關係協定，特別是檢視以色列是否違反協定中關於人權的承諾。他指出，這將引發「最終中止」該協定的可能性，而該協定同時具有政治和商業層面的意涵。但他同時表示：「無論是以色列還是歐盟，結束該協定都不符合雙方利益。」

以色列總理納坦雅胡在對巴勒斯坦領土實施超過兩個半月的全面封鎖後，已授權少量人道援助進入，但當地人道狀況依然災難深重。對此，巴羅直言這「完全不夠」。他形容加薩的局勢「不可原諒，因為以色列政府的盲目暴力和阻礙人道援助，已將加薩變成一個死亡陷阱，甚至是一座墳場。」他更向以色列發出警告：「種下暴力，收穫的也是暴力。」

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