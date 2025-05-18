學者杜鋼建稱「馬克思是中國人」 被批無恥的笑話

馬克思是社會學與社會科學的鼻祖之一。（圖翻攝維基百科）

2025/05/18 22:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共當局多年來大搞「馬克思主義中國化」，以將馬克思主義理論與中國國情、中國文化傳統和歷史結合，2021年11月，中國十九屆六中全會更吹噓，「習近平新時代中國特色社會主義思想實現了馬克思主義中國化新的飛躍」。有學者投中共高層所好，近日發表最新研究稱「馬克思是中國人」，在網路瘋傳，引發網友嘲諷後緊急刪文。

湖南大學教授、曾任汕頭大學法學院院長的杜鋼建，5月5日在微信公眾號上發表文章，並公布他的研究成果，聲稱馬克思是中國人，甚至說馬克思是回族穆斯林，祖先是從元朝隨蒙古大軍西征的中國人，最早還可追溯至周朝猶太人。

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杜鋼建的有關說法在網路上引發網友抨擊、嘲諷。有微博網友說：「可以編故事，但史實考證容不得任意發揮！」、「愚不可及+莫名其妙。」、「專家、教授、權威，都是些什麼貨色？」、「這下馬克思終於不再是境外勢力了。」

海外社群平台X上的網友也留言嘲諷：「好吧，難怪全世界只有中國能把馬克思主義發揚光大，原來馬克思就是咱中國人的子孫。基因匹配純正，當然不會走偏。」、「為了合法性真是無所不用其極。費那麼大勁，整合了民族主義與共產主義這兩個毫不相干的東西。」

香港城市大學哲學博士、新聞評論人徐全5月12日發文表示，「馬克思是中國人」這個無恥笑話背後，是那些坐擁資源的學閥和無恥文人無視中國社會內卷的現實，不思為民前鋒，反而用這種假話鬼話來欺騙大家、譁眾取寵。將馬克思硬說成是中國人，不僅無視史實，更是對歷史學與學術精神的莫大褻瀆，背後反映出的是中國學術圈的制度性腐敗。

文章說，腦子正常一點都知道，馬克思是德國人。就算列寧把他供起來，他也還是德國人，他也沒成為俄國人。胡志明也沒讓他成為越南人。馬克思本人也從沒到中國認祖歸宗。現在，忽然冒出這麼一個中國學者，將其硬說成是中國人，不僅無視史實，更是對歷史學與學術精神的莫大褻瀆。這樣的言論出自高校教授之口，令人感到荒謬與不安，更是突破了學者底線。

文章還批評，多年前，時任中共中央黨校教授衣俊卿便因與多名女研究生的不正當性關係而轟動一時，衣俊卿號稱馬克思主義的「新解釋者」。如今，杜鋼建成為了衣俊卿的後繼者，「馬克思是中國人」之說，進一步將馬克思從思想家變成神話人物，將理論研究變成愚昧和荒誕的血統猜想。

杜鋼建的前述文章已在微信公眾號上被刪除，但網友的截圖在網上繼續傳播。

事實上，2023年中國政法大學馬克思主義學院思政研究所副教授郭繼承，也曾在一個「馬克思主義中國化」的會議上聲稱，馬克思是潛伏在西方的「中國人」。

杜鋼建多年來也有類似的所謂「研究成果」，包括「西元前的世界古文明，像腓尼基文、希臘文，或是近代的拉丁文等等，都是起源夏朝文字」、 「日耳曼長人源於上古湖湘地區」、「埃及佛教源於上古湘西文化」、「英語來自古漢語，英國人來自湖南英縣，英語和中文是同源的」、「俄羅斯人的祖先源於上古湖湘地區的茶陵炎帝和少昊族群 」等，他曾並因書作《文明源頭與大同世界》被指為中共「戰狼學者」。

2023年10月，湖南電視台推出宣傳片《當馬克思遇見孔夫子》，主要以孔子和馬克思對話的形式，宣傳習近平2021年提出的新理論，即「將馬克思主義基本原理與中華傳統文化相結合」，作為「馬克思主義中國化」的一部分。

在劇中，由演員扮演的馬克思與孔子在交談。馬克思用標準的普通話對著鏡頭說，「我早就是一個中國人了」。這部劇的第一集的最後，借專家的口說，習近平思想「就是當代的中國化和時代化的馬克思主義」。

居加拿大的中國時事評論人 時事評論員公子沈看過《當馬克思遇見孔夫子》後表示，這個節目純粹就是為習近平思想找根基，把傳統的代表人物和現在的政權結合在一起，讓如今的執政合法化，但事實上中共表示曾策劃很多反孔活動。

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