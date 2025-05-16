北約外長會議提議 7年內國防相關預算占GDP 5％

北約外長非正式會議提出更具野心的國防預算目標，但分歧仍待化解。（法新社）

2025/05/16 21:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）15日在土耳其安塔利亞召開外交部長非正式會議，討論在7年內將各國國內生產毛額（GDP）的5%投入國防事務及國防相關基礎建設。美國國務卿魯比歐直言這是為了「把錢花在應對21世紀威脅所需的能力上」。不過，比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）帶頭反對，直言新目標「太超過」。

《美聯社》指出，北約外長會議的新計畫是，所有成員國在2032年前，會將GDP的3.5％投入國防事務，另將GDP的1.5％用於國防相關基建，如道路、橋樑、機場和港口，但將基建和網路安全納入國防預算，將改變北約傳統上的計算基礎，且按照北約的標準，7年的時間太短。北約32國原本應在2023年達成GDP的2％用於國防的目標，但迄今仍有比利時、加拿大、義大利、葡萄牙、盧森堡等10國未達標，其中西班牙預計今年達標，比期限晚1年。

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魯比歐強調，美國要求盟友在未來7年內將GDP的5％用於國防，是為了「把錢花在應對21世紀威脅所需的能力上」。他在同日播出的《福斯新聞》訪談節目中進一步提到，在6月24至25日於荷蘭舉行的北約峰會之前，所有北約成員國國防預算占GDP比率都將達到或超過2％，其中許多國家將超過4%，「而且所有成員國都將同意，在未來10年內達到5%的目標」。

北約秘書長呂特在會議中指出，當前北約各國國防預算占GDP2％「明顯不夠」，有必要增加軍事投資和擴充軍備，來應對俄羅斯、恐怖主義及中國帶來的威脅。他甚至警告，俄國結束在烏克蘭的戰爭後，3到5年內就能重建其武裝力量，「就核心國防支出而言，我們需要做得更多、更多」。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）日前也說，5％不只是個數字，而是安全所需。

德國已在去年達成國防預算占GDP的2％目標，外長瓦德福（Johann Wadephul）近日也表示，支持川普喊出的5％目標。然而，比利時外長佩瑞弗認為新目標「太超過」，甚至3.5％在短至中期內也不可能，2034年前達到2.5％較為實際。若北約峰會的新目標高於此數字，他將串連西班牙、義大利等國反對，要求放寬年限至10至15年內。比國政府財政赤字高，是最後一批宣布將提高軍費至GDP2％的國家之一。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）15日發布報告指出，假設美軍完全撤出歐洲，若歐洲要一對一替代美軍的裝備與人力，預估必須在25年間投入約1兆美元，最燒錢的項目是400架戰術作戰飛機，其次是20艘驅逐艦和24套長程地對空飛彈系統。若與俄國發生大規模軍事行動，光是取代約12.8萬美軍人員，就將耗資逾120億美元。以上評估尚未涵蓋難以量化的戰力缺口，包括指揮管制、協同作戰、太空作戰、情報偵監和核武相關成本。

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