母親節悲催片！小象遭路殺 象媽媽推大卡車營救…讓560萬人心碎

畫面顯示，在馬來西亞一條高速公路上，一頭象媽媽（左、右圖）悲傷地陪伴在撞擊其幼象的卡車旁，甚至試圖移動車輛。（圖取自網路影片）

2025/05/12 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞一頭象寶寶遭卡車撞擊後，象媽媽試圖營救數小時的畫面在網路瘋傳，已有561萬次觀看，上萬人覺得不捨和轉發。這起悲劇促使保育人士疾呼，在這個野生動物資源豐富的國家設置專用動物通道，以減少類似的路殺事件。

《法新社》報導，這起意外發生在週日（11日）清晨，地點位於馬來西亞北部一條主要高速公路上。象媽媽努力想推動卡車，試圖救出受困幼象的照片，登上多個新聞網站頭條，深深觸動了無數馬來西亞民眾的心弦。

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當地新聞報導指出，這頭成年母象隨後被麻醉，並被移送到安全區域，以便與象群會合；當局則處理了小象的屍體。

野生動物保護人士呼籲政府應加強行動，在高速公路上提供更多的野生動物通道，儘管這些路段已設有警示駕駛注意動物的標誌。資深政治人物兼野生動物保育人士李霖泰（Lee Lam Thye）表示，每年都有如貘等野生動物在過馬路覓食時不幸遭車輛撞死。他認為，這些碰撞不僅造成寶貴的野生動物生命逝去，也對駕駛者構成嚴重的安全風險。

馬來西亞普特拉大學（University of Putra Malaysia）道路安全研究中心主任劉德華（Teik Hua Law）則提出具體建議，例如設置動態感測器、減速條和高架動物通道等設施可以提供幫助。他強調，這些措施若能結合改進的交通標誌和提升公眾的用路安全意識，可以顯著降低車輛與野生動物碰撞的危險。

馬來西亞天然資源及環境永續部長週一公布的數據顯示，自2020年以來，全國共有2361隻野生動物因車輛撞擊而死亡。這其中包括了8隻大象。

馬來西亞是全球生物多樣性最為豐富的國家之一，擁有超過360種哺乳動物，包括大象和貘等，棲息在其廣袤的熱帶雨林中。

Sayu... rakaman seekor gajah betina dipercayai ibu kepada anak gajah yang mati dilanggar sebuah treler di jalan Gerik awal pagi tadi.



Ibu gajah berkenaan kelihatan tidak berganjak langsung dari sisi treler dan seakan-akan cuba untuk membantu anaknya yang tersepit di bawah… pic.twitter.com/K4FelMYFnZ — Malaysia Gazette （@MalaysiaGazette） May 11, 2025

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