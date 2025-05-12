母親節悲催片！小象遭路殺 象媽媽推大卡車營救…讓560萬人心碎
畫面顯示，在馬來西亞一條高速公路上，一頭象媽媽（左、右圖）悲傷地陪伴在撞擊其幼象的卡車旁，甚至試圖移動車輛。（圖取自網路影片）
〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞一頭象寶寶遭卡車撞擊後，象媽媽試圖營救數小時的畫面在網路瘋傳，已有561萬次觀看，上萬人覺得不捨和轉發。這起悲劇促使保育人士疾呼，在這個野生動物資源豐富的國家設置專用動物通道，以減少類似的路殺事件。
《法新社》報導，這起意外發生在週日（11日）清晨，地點位於馬來西亞北部一條主要高速公路上。象媽媽努力想推動卡車，試圖救出受困幼象的照片，登上多個新聞網站頭條，深深觸動了無數馬來西亞民眾的心弦。
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當地新聞報導指出，這頭成年母象隨後被麻醉，並被移送到安全區域，以便與象群會合；當局則處理了小象的屍體。
野生動物保護人士呼籲政府應加強行動，在高速公路上提供更多的野生動物通道，儘管這些路段已設有警示駕駛注意動物的標誌。資深政治人物兼野生動物保育人士李霖泰（Lee Lam Thye）表示，每年都有如貘等野生動物在過馬路覓食時不幸遭車輛撞死。他認為，這些碰撞不僅造成寶貴的野生動物生命逝去，也對駕駛者構成嚴重的安全風險。
馬來西亞普特拉大學（University of Putra Malaysia）道路安全研究中心主任劉德華（Teik Hua Law）則提出具體建議，例如設置動態感測器、減速條和高架動物通道等設施可以提供幫助。他強調，這些措施若能結合改進的交通標誌和提升公眾的用路安全意識，可以顯著降低車輛與野生動物碰撞的危險。
馬來西亞天然資源及環境永續部長週一公布的數據顯示，自2020年以來，全國共有2361隻野生動物因車輛撞擊而死亡。這其中包括了8隻大象。
馬來西亞是全球生物多樣性最為豐富的國家之一，擁有超過360種哺乳動物，包括大象和貘等，棲息在其廣袤的熱帶雨林中。
Sayu... rakaman seekor gajah betina dipercayai ibu kepada anak gajah yang mati dilanggar sebuah treler di jalan Gerik awal pagi tadi.— Malaysia Gazette （@MalaysiaGazette） May 11, 2025
Ibu gajah berkenaan kelihatan tidak berganjak langsung dari sisi treler dan seakan-akan cuba untuk membantu anaknya yang tersepit di bawah… pic.twitter.com/K4FelMYFnZ