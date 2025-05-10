促俄烏5/12起無條件全面停火30天 歐美：普廷不接受就祭新制裁

法國、德國、波蘭和英國領袖10日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基一起和美國總統川普通電話，談停火30天方案。（法新社）

2025/05/10 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國、德國、波蘭和英國4國領袖10日共同到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會談，以及美國總統川普協調後，提出12日起全面無條件停火30天，呼籲俄羅斯接受。同時，歐洲高層官員正和川普政府商談敲定一份協議，若俄國總統普廷不接受這份停火方案，就會對俄國施加新制裁。

法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、波蘭總理圖斯克和英國首相施凱爾10日聯袂訪問基輔，展現對烏克蘭以及川普政府近日力促的停火30天方案之支持。4人先與澤倫斯基會談，再一起和川普通電話，之後提出12日起無條件停火30天，呼籲普廷接受。

請繼續往下閱讀...

施凱爾在共同記者會上說，「在這裡的我們所有人，與美國一起，向普廷喊話，如果他對和平是認真的，那麼他現在有機會展現出來」；各領袖要求「無條件停火，拒絕普廷的條件，並且清楚表明，如果普廷拒絕和平，我們將和總統川普和我們所有夥伴有所回應，我們將加強制裁，並且提高對烏克蘭國防的軍事援助，來施壓普廷回到談判桌」。

烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）發文指出，「烏克蘭和所有盟邦都準備好，從週一開始，海、陸、空全面無條件停火至少30天」，若俄國同意並且可確保有效監督停火之執行，將可為和談鋪路。馬克宏在前往基輔途中說，一旦30天停火開始，「烏俄就可能直接談判」。

美國一直力促烏俄無條件停火一個月。白宮發言人李威特9日說，澤倫斯基當天致電川普討論這項停火方案；稍晚川普被問到，是不是有話要傳達給普廷？他說，「我有句話要對雙方說：結束這場戰爭」。

澤倫斯基9日說，近日烏美進行「正面且具有建設性」的溝通，「我們的立場一致，就是得全面停火，若俄國繼續拖下去，我們將需要更強硬的制裁」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法