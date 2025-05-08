戰機護航抵俄訪問！習近平克宮會普廷 讚「休戚與共真朋友」關係

中國國家主席習近平於7日抵達俄羅斯莫斯科的伏努科沃機場，準備出席蘇聯於第二次世界大戰戰勝納粹德國80週年慶典。（美聯社）

2025/05/08 16:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平當地時間7日抵達莫斯科，展開備受矚目的國是訪問，旨在深化與俄羅斯總統普廷的戰略夥伴關係。此行正值中國面臨美國日增的貿易壓力，以及歐洲盟友對中俄關係抱持疑慮之際。《路透》最新消息，習近平已於8日抵達克里姆林宮，與普廷展開正式會談。

習近平前一天在抵達莫斯科伏努科沃二號（Vnukovo-2）機場後發表書面聲明，表達對此行深化雙邊合作的信心。他表示將與普廷「就雙邊關係、務實合作以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見」，為中俄「新時代全面戰略協作夥伴關係」發展「注入強勁動力」。習近平更讚揚中俄是「搬不走的鄰居、休戚與共的真朋友、互相成就的好夥伴」。

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習近平在機場演說中重申，中方與俄方站在一起，捍衛二戰「勝利的遺產」。他強調，面對複雜動盪的國際局勢，中俄將「共同捍衛二戰成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅決反對霸權主義和強權政治。」

值得注意的是，在習近平專機降落前數小時，莫斯科地方當局稱，有多架烏克蘭無人機在首都附近遭擊落，導致莫斯科多個機場一度短暫關閉。

這是習近平自2013年上任以來第11次訪問俄羅斯，也是今年以來第3度與普廷會談。據中國官媒中央電視台報導，習近平專機進入俄羅斯領空後，由俄國空軍戰機護航。俄羅斯副總理高里可瓦（Tatyana Golikova）等高層官員到機場迎接，中方代表團成員包括中共中央辦公廳主任蔡奇及外交部長王毅。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）透露，俄中領導人8日的正式會談，烏克蘭戰爭、俄美關係、金磚國家（BRICS）合作機制以及二十國集團（G20）等將是重點議題，會後將發表聯合聲明並共同會見記者。烏沙科夫補充，正式早餐後，兩國領袖將進行「一對一品茶交談」。

為展現團結，習近平也將以普廷所形容的「主要貴賓」身分，出席9日在紅場舉行的紀念蘇聯戰勝納粹德國80週年閱兵儀式。

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