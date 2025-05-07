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    台灣也在墜落範圍內！蘇聯金星探測器本週末墜回地球

    蘇聯金星探測器「金星9A號」在太空漂浮53年後，將於本週末失控墜回地球，南北緯52度的範圍內都是可能的撞擊地。示意圖，與本新聞無關。（ESA）

    蘇聯金星探測器「金星9A號」在太空漂浮53年後，將於本週末失控墜回地球，南北緯52度的範圍內都是可能的撞擊地。示意圖，與本新聞無關。（ESA）

    2025/05/07 12:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1972年3月下旬，蘇聯金星探測器「金星9A號」（又稱「宇宙 482 號」，Kosmos 482）發射升空，卻未能逃離低地球軌道，而成為太空垃圾，殘骸在低地軌道漂浮53年後，預估將於這週末失控墜回地球，由於其設計為可承受金星極端高壓及高溫，可能有部件撞擊地表可能，包含台灣在內，可能落下的地點在北緯52度和南緯52度之間的任何位置。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，蘇聯太空探測器「金星9A號」1972年3月31日升空，原定計畫是要登陸金星，但因飛行器逃逸速度不足以離開地球軌道，導致任務失敗，探測器還分裂成4大塊碎片，其中2塊碎片在幾天後墜回地球，掉落在紐西蘭南部，所幸未造成人員傷亡。

    而剩下2塊碎片在漂浮53年後，預計將在5月10日前後幾日內重返大氣層，不受控墜回地球，由於當初設計可承受金星極端高壓及高溫環境，這個重量高達1091磅（約495公斤）、直徑約1公尺左右的登陸艙恐有殘存碎片撞擊地表可能。

    有科學家計算可能落下的地點在北緯52度和南緯52度之間的任何位置，台灣也在可能的墜落範圍內，不過隨著重返大氣層時間接近，範圍將進一步縮小；科學家強調，地球表面約71%的面積被水覆蓋，因此失控的探測器撞擊任何特定人口稠密地區的機率微乎其微，造成人員傷害的機率僅千分之一，極有可能像大多數太空垃圾一樣墜落到海洋中。

    紅框處為「金星9A號」可能的墜落範圍。（圖擷自heavens-above.com）

    紅框處為「金星9A號」可能的墜落範圍。（圖擷自heavens-above.com）

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