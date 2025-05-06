新聞週刊披露：德國北海風場中國承包商 雇用300多名退役共軍人員

德國北海離岸風場的中國承包商，被踢爆從負責人到內部員工，都與解放軍關係密切。示意圖。（法新社檔案照）

2025/05/06 19:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）5日獨家披露，負責為德國北海「沃特坎」（Waterkant）離岸風場計畫，供應製風機的中國「明陽風電」，其董事長兼總裁張傳衛，從中國人民解放軍退役，也是中國共產黨員，且該公司還僱用300多位退役共軍官兵。

儘管德國國防部委託的智庫早已出示調查報告，指這項合作案恐潛藏國安風險，但該案開發商、漢堡資產管理公司Luxcara仍執意推進。

請繼續往下閱讀...

據了解，沃特坎離岸風場鄰近荷蘭、丹麥等北大西洋公約組織（NATO）成員國，預計2028年啟用，發電量接近300兆瓦，可為多達40萬戶家庭供電，但批評人士憂心，該計畫所在地與德國軍事實彈演習區相去不遠，也可能替受中國國家補助的中國風電廠商打開大門，損害歐洲供應商的利益，一如歐洲曾經繁榮的太陽能板產業。

新聞週刊指出，中國官或民營企業領袖與中共或共軍有聯繫並不罕見，但中國明陽公司負責人張傳衛，與中共和共軍的關係格外密切。

根據廣東省退役軍人事務廳網站，張傳衛在16歲加入共軍，18歲加入中共，「自入黨以來始終忠誠於黨」。不僅如此，明陽公司還僱用300多名退役共軍人員，截至2022年，超過半數團隊都有退役官兵身影，這些人都曾是「突擊隊」的領袖，或關鍵任務的負責人。文中並未說明突擊隊或關鍵任務的含義。

德國國防部委託的智庫「國防與戰略研究所」（GIDS），早在今年1月的機密報告中警告，由明陽公司供應風電設備會帶來技術、政治和供應鏈風險，因為中國正在利用產業政策，包括明陽公司等民營企業進行可再生能源製造，來創造影響力，試圖改變全球秩序，「不能排除關鍵基礎設施在危機或衝突中，可能無法使用的可能性」。

此外，張傳衛也是2屆中國全國人民代表大會廣東區代表，還曾呼籲在具有主權爭議、遠離中國專屬經濟區的南海建設風電。

儘管如此，Luxcara仍堅持推進計畫，聲稱在計畫的早期階段就積極降低風險，包含技術、經濟和安全等各層面都經過徹底審查，也得到外部專家支持。

發言人齊萊森（Lisa Zillessen）還強調，經過全面評估，包含與明陽公司合作的潛在政治影響，沒有發現任何可以阻止雙方合作的情況。她甚至表示，如果沒有中國設備，德國的可再生能源目標和能源安全目標就無法實現。針對明陽內部人事與中共和共軍的關係，齊萊森則迴避未答。

美國喬治梅森大學與維吉尼亞理工大學兼任教授、北約科學與科技組織的能源安全韌性、能力和互通性計畫主任杜普伊（Arnold C. Dupuy）認為，該計畫不應繼續進行，「無論是出於安全、供應鏈或保護國內機構的原因，這都不是一個謹慎的做法」。

他解釋，大型能源計畫的工業控制系統，可能成為攻擊途徑，例如，中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）多年來一直被控，入侵美國民用關鍵基礎設施。

歐洲正大力投資再生能源，目標是2030年實現「淨零」碳排放。部分國家視此為實現能源多元化、擺脫對俄羅斯天然氣依賴的方式之一，但相關計畫可能使歐洲的未來，與中國更加緊密相依。去年，挪威政府即曾拒絕明陽公司，為該國離岸風電計畫投標，但未說明原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法