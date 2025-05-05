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    金正恩助普廷新招 派廉價勞工填補俄戰時人力荒

    俄羅斯營建業需要大量人力，但該國正面臨嚴峻的勞動力短缺問題。莫斯科當局寄望引進更多北韓工人來緩解人力荒。（歐新社）

    俄羅斯營建業需要大量人力，但該國正面臨嚴峻的勞動力短缺問題。莫斯科當局寄望引進更多北韓工人來緩解人力荒。（歐新社）

    2025/05/05 15:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼提供士兵與武器後，北韓領導人金正恩再向俄羅斯總統普廷送上「新禮物」──勞工。俄羅斯面臨嚴峻勞力短缺，主因是出生率下滑及烏克蘭戰爭導致的人口損失與外流，俄國勞動部預估缺口將從現今150萬擴大至2030年的240萬。

    《華爾街日報》4日報導，北韓勞工正大量湧入俄羅斯，因工資低廉且能超時工作而受青睞。南韓情報顯示，北韓已派遣約1.5萬名工人赴俄，許多人持學生簽證入境。莫斯科數據指，今年入境俄國的北韓人較去年暴增12倍。他們目前多在俄遠東地區，但俄官員與業界期盼未來能引進至莫斯科等主要城市。

    此舉公然違反聯合國安理會禁止僱用北韓海外移工的規定。近年莫斯科與平壤無視此禁令及多項針對北韓核計畫的制裁。此前，北韓已派遣逾萬名士兵援俄作戰，並提供彈道飛彈等致命武器。兩國也加強貿易，普廷更贈金正恩豪車，稱雙方友誼是「戰火中鍛造」。

    儘管北韓移工無法完全填補缺口，卻能顯著幫助普廷視為工業基地的俄羅斯遠東地區。俄國雖聲稱遵守制裁，卻主張放寬，普廷更曾公開質疑禁令，強調要與「鄰居」發展關係。

    過去數十年，北韓曾派遣數萬勞工赴俄從事營建伐木，平壤抽取9成以上工資，剩餘百餘美元對北韓人仍具吸引力。聯合國禁令2019年生效後一度衝擊俄移工來源。如今在俄烏戰後，平壤成為普廷少數支持者，北韓勞工吸引力再現。

    莫斯科建築商奧爾洛夫（Andrei Orlov）正透過中間人重新引進北韓工人，計劃聘用數百人，並稱「越多越好」。俄建築工會承認雇用北韓人以應對短缺。聯合國報告指約120家俄企雇用北韓人。俄副總理庫斯諾林（Marat Khusnullin）甚至提議讓他們參與烏東重建，稱其效率高。

    兩國在遠東地區關係加深的跡象明顯，邊境交通頻繁，還有北韓工人參與當地建設。脫北者韓先生（Zane Han）證實曾以學生簽證在俄工作，月薪約150美元（約新台幣4474元），並觀察到近年俄方對簽證審查明顯鬆懈。官方數據顯示，俄國2024年向北韓公民發放約8600張學生簽證，但實際在俄大學就讀的北韓學生僅130人，揭示了簽證被濫用的情況。

    2024年，北韓領導人金正恩（右）駕駛俄羅斯總統普廷（左）此前贈送的俄製Aurus豪華轎車，載著普廷兜風，凸顯兩國領導人間的個人情誼與戰略結盟。（法新社）

    2024年，北韓領導人金正恩（右）駕駛俄羅斯總統普廷（左）此前贈送的俄製Aurus豪華轎車，載著普廷兜風，凸顯兩國領導人間的個人情誼與戰略結盟。（法新社）

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