川普髮夾彎+1 國防預算請求不到1兆美元

美國總統川普（左）與國防部長赫格塞斯（右）曾共同宣布，將編列1兆美元的國防預算。（美聯社檔案照）

2025/05/05 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對即將到來的下一個財政年度，美國川普政府提出一項8926億美元（約新台幣27兆5000億元）的基本國防預算請求。美國「國防新聞」（Defense News）報導，考慮通膨因素後，遠低於總統川普上月承諾的1兆美元（約新台幣30兆8000億元）國防支出。

據報導，白宮管理及預算局（OMB）2日發布這項預算請求，但未提供詳細內容，也未說明分配給五角大廈的具體金額。不過，軍事開支通常佔整體國防預算的95％，表示國防部可能會分配到約8520億美元（約新台幣26兆3000億元）。

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白宮指此為對國防預算的大幅增加，聲稱五角大廈將獲得9610億美元（約新台幣29兆6000億元）。不過，白宮預算文件指出，這個總額是假設國會通過一項目前仍在辯論中、僅憑共和黨議員就能通過的預算法案。

OMB局長伏特（Russell Vought）在社群平台 X 發文表示，「總統希望將國防支出提升至1兆美元，增幅達13％，以確保國家安全。我們的預算實現了這個目標，同時透過和解程序避免民主黨干預浪費性開支，僅靠共和黨議員的票即可通過」。所謂「和解程序」（reconciliation）是指一種僅需多數票即可通過預算的國會程序。

這項預算法案包括1500億美元（約新台幣4兆6000億元）國防開支，涵蓋川普的多項優先事項，包括造艦與飛彈防禦等。政府可能會在短期內支用這筆預算中的大部分，但該法案尚未通過，而且這些資金的使用年限將延伸至數個財政年度，而非僅限於即將到來的一年。

在前朝拜登政府任內，國會曾多次額外撥款給五角大廈，以支持美國對以色列與烏克蘭戰爭的支援，但這些額外撥款並未計入五角大廈的總預算額度。

對此，聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）發表聲明，強烈批評該預算提案，並指出「預算局並未要求1兆美元預算，他們提出的是8926億美元，實際上是實質削減。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上月曾與川普共同宣布，將編列1兆美元的國防預算，引發國會內部的混淆，議員不確定這1兆美元究竟是指五角大廈本身的預算，還是包括整體國安開支，又是否為基本預算，還是也包括國會經常追加的額外撥款？

報導指出，這項預算請求凸顯當前掌權的共和黨內部在外交與國防政策上的分歧。一方面，有像韋克爾這類傳統鷹派議員，主張比照1980年代雷根總統執政時期的大幅擴軍。另一方面，包括伏特與科技富豪馬斯克（Elon Musk）在內的政府高層，則力圖大幅刪減整體政府開支。

白宮2日發布的文件中，將當前與下一個財政年度的國防預算都列為8926億美元。參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）在聲明中表示：「鑑於我們當前所面對的安全挑戰，我對於這項凍結國防開支的提案嚴重保留。」

掌管參院國防撥款小組委員會的麥康奈（Mitch McConnell）更直言，「別搞錯了：單次性的大筆和解程序撥款不能取代全年正式預算，只能做為補充。」

拜登政府原本預估，2026財政年度的五角大廈預算請求將為8770億美元。不過，已卸任的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年1月曾呼籲編列更高金額，約為9260億美元。

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