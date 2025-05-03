美媒：柏克萊加大接受中國國企、官員捐款隱瞞不報

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）曾接受來自被列入黑名單的中國研究型大學、中共官員，以及中國國有化工企業的捐款。（歐新社檔案照）

2025/05/03 06:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國保守派政治新聞網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）2日披露，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）曾接受來自被列入黑名單的中國研究型大學、中共官員，以及中國國有化工企業的捐款。

這項消息曝光之際，正值川普政府啟動對柏克萊的調查，指控校方未申報來自中國的資金，包括中國政府對柏克萊與北京清華大學共同研究機構提供2.2億美元資金。

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華盛頓自由燈塔取得的捐贈者紀錄，披露柏克萊加大與中國及與外國政府有關聯的金主之間的財務關係新細節。根據美國「高等教育法」第117條，美國大學必須向聯邦政府申報外國捐助者的姓名與所在地，但這項法律在拜登政府任內並未被嚴格執行。川普總統上月簽署行政命令，要求對這類捐贈進行更徹底的申報。

柏克萊的紀錄顯示，政府對來自外國的高等教育捐款採取更強硬的政策後，似乎將揭露若干不良資金來源。捐贈者之一為中國科學技術大學（USTC），該校於2023年向柏克萊化學專案捐贈6萬美元。1年後，美國商務部將中科大列入制裁名單，理由是其「獲取並企圖獲取美國技術，以推動中國量子科技發展。基於量子科技的軍事用途，對美國國家安全構成嚴重威脅。」

柏克萊也在2023年收到33.6萬美元，用於其「研究單位」，捐款者為該校校友張世成（Vincent Cheung Sai Sing），他從2012年起擔任中國人民政治協商會議上海市委員會委員，而政協為中共統戰機構。

香港旭日集團（Glorious Sun Group）旗下慈善機構「旭日慈善基金有限公司」（GS Charity Foundation Limited）於2023年捐贈16萬美元，用於柏克萊的國際研究。該集團董事長楊釗（Charles Yeung）也曾是政協全國委員會委員。

中國風險投資公司啟明創投（Qiming Venture Partners）創始主管合夥人鄺子平（Duane Ziping Kuang）捐贈7.5萬美元予柏克萊商學院，他也是柏克萊校友。啟明創投曾投資因推出「抖音」而聲名大噪的「字節跳動」（ByteDance）。

華盛頓自由燈塔此前披露，多所大學將來自中國相關金主的捐款，登記為來自其他國家，柏克萊也曾將多筆與中國有關的人士捐款，標示為其他來源。

香港富豪、長江和記實業創辦人李嘉誠於2023年向柏克萊生物科學系捐贈570萬美元，該筆資金被報告為來自加拿大，因李嘉誠的基金會設立於該地。李嘉誠的企業集團與中國政府有深厚聯繫，他也成為美中2國圍繞巴拿馬運河爭端的焦點人物。

在2023至2024年間，柏克萊通報接獲來自開曼群島風險投資公司雲九資本（Sky9 Capital）Sky9 Capital Fund V的5萬美元捐款。雲九資本是專注於中國的創投基金，投資過字節跳動、抖音、美團等與中共有密切關聯的公司。

中國化工集團公司所屬先正達（Syngenta）於2022年向柏克萊的羅瑟自然資源學院（Rausser College of Natural Resources）捐贈2.1萬美元。校方將該筆捐款標示為來自先正達總部所在地瑞士。

柏克萊發言人拒絕就特定捐款發表評論，僅表示校方「正在審核教育部的諮詢，並將按照慣例配合聯邦機構。」

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