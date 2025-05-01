美民調：過半中國人反對武統台灣 但對俄、南海立場強硬

美民調指過半中國人反對武統台灣，但民族主義仍高漲。（美聯社檔案照）

2025/05/01 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據香港《南華早報》報導，美國機構週三（4月30日）發布的最新調查顯示，超過半數的中國民眾反對在任何情況下以武力統一台灣，但在涉及俄羅斯、印度及南海議題時，則表現出明顯的鷹派立場。

這項由美國卡特中心（Carter Center）與艾默里大學（Emory University）共同設計的調查發現，高達55.1％的受訪者同意或大致同意「台灣問題在任何情況下都不應使用武力解決」的說法；表示不同意或有些不同意的比例則為24.5％；另有約兩成受訪者持中立態度。

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然而，在對俄關係上，受訪者的態度顯得更為強硬。高達66.1％的人認為，支持俄羅斯在烏克蘭的行動符合中國的國家利益，僅5.8％表示反對，28.2％保持中立。

對於中印邊界爭議，近8成（79.7％）受訪者支持北京堅持其邊界主張，即使這可能引發衝突，僅約兩成傾向採取更具外交性的手段。同樣地，高達81.1％的受訪者認為，菲律賓和越南應尊重中國在南海的主權主張並停止異議，無論國際法如何規定。

這項研究透過線上問卷進行，執行時間為去年9月1日至25日，由調查公司Dynata負責執行。研究共訪問了2211名年齡介於18至54歲的中國公民，其樣本設計旨在反映中國網路使用人口的分布特徵。

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