驚險畫面曝！阿北騎車硬闖平交道 後座妻秒遭柵欄擊落摔至鐵軌上

曼谷一名女子因丈夫試圖搶快通過，遭平交道柵欄擊中頭部倒地。（本報合成，擷取自Peet Love/FB）

2025/05/01 16:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷近日發生一起離譜的交通事故，一名男子騎機車載妻子闖越平交道，為了搶快通過竟無視正在下降的柵欄，導致坐在後座的妻子被柵欄擊中頭部當場摔落至鐵軌上。幸好當時列車尚未駛至，未釀成嚴重傷亡。

綜合泰媒報導，當地時間4月22日凌晨6時13分，一名52歲女子搭乘丈夫機車準備上班，行經一處平交道時柵欄正緩慢落下，沒想到丈夫硬要加速通過，他雖順利閃過，卻未顧及後座妻子的安全，導致女子被柵欄擊落，整個人倒在鐵道上。

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監視器畫面顯示，女子倒地後用手撫頭，一度無法立即起身，隨後踉蹌地離開平交道。丈夫發現後則掉頭返回協助撿拾掉落物品；根據目擊者透露，女子跌落後僅過數分鐘火車便駛入該路段，所幸她已自行爬離鐵道，沒有釀成更大悲劇。

受傷女子表示，起初她仍想堅持上班，但後續出現劇烈不適，只得緊急就醫。醫院診斷她下巴傷口需縫9針且出現輕微內出血，建議住院觀察。她坦言未來將改搭大眾運輸通勤，不會再讓丈夫載她上班。

根據泰國《陸路交通法》，駕駛人若於柵欄落下期間強行闖越平交道，最高可處10年徒刑、2萬泰銖罰款，或兩者併罰。若導致公共設施毀損，當事人還須負起賠償責任。

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