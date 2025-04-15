加拿大首見三趾甲龍足跡 破解億年謎團

加拿大發現的甲龍足跡來自未知物種，外型可能類似圖中這隻來自中國的戈壁龍（Gobisaurus）。（圖：Sydney Mohr）

2025/04/15 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕古生物學家在加拿大西部發現了數個特殊的恐龍足跡，確認這些是史上首次發現屬於「甲龍科」（ankylosaurid）甲龍的足跡，為這種以厚重裝甲和標誌性尾槌聞名的「活坦克」恐龍研究，寫下新的一頁。

甲龍家族主要分為兩支：後腳有四趾的「結節龍科」（nodosaurid），以及後腳僅三趾、且擁有著名棒狀尾槌的「甲龍科」。過去在北美發現的甲龍足跡，均為四趾，被歸類為名為「北方四足龍」（Tetrapodosaurus borealis）的足跡物種（ichnospecies），科學家一直未能發現擁有尾槌的甲龍科足跡。

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據科學網站《IFLScience》報導，然而，近期在加拿大英屬哥倫比亞省的坦布勒里奇（Tumbler Ridge）及亞伯達省邊境地區，發現了大量保存良好的足跡。研究團隊透過鑄模詳細研究，清晰辨識出多數後足跡具有三趾特徵，前足跡則有五趾。雖然無法確定留下足跡的確切物種，但科學家確信其屬於甲龍科，並將此新發現的足跡物種命名為「棍棒若普龍」（Ruopodosaurus clava）。

這些足跡的年代約在9千4百萬至1億年前（白堊紀中期），這項發現格外重要，因為過去在北美洲一直缺乏1億至8千4百萬年前的甲龍科骨骼化石，這段時期被稱為「甲龍科空窗期」。此次足跡的發現，證明了甲龍科恐龍當時並未在北美消失，且能與結節龍科恐龍在同一地區共存。

皇家卑詩博物館（Royal BC Museum）的古生物學家阿爾布爾博士（Dr. Victoria Arbour）在聲明中推測，留下這些足跡的恐龍身長約5至6公尺，身上布滿尖刺與骨板，並拖著一條僵硬或帶有尾槌的尾巴。坦布勒里奇博物館（Tumbler Ridge Museum）的赫爾姆博士（Dr. Charles Helm）也對此發現感到興奮，認為這證明該地區曾是兩種甲龍的家園。

這項研究成果已發表於國際知名的《古脊椎動物學期刊》（Journal of Vertebrate Paleontology）。

加拿大境內發現的首批「棍棒若普龍」（Ruopodosaurus clava）三趾足跡。（圖：V. Arbour/C. Helm.）

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