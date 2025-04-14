納粹「萬人屠殺」幫兇秘書99歲辭世 定罪引反思

2022年12月20日，佛克納在德國伊策霍（Itzehoe）法院出庭受審。（法新社）

2025/04/14 16:11

〔記者陳成良／綜合報導〕曾於二戰期間擔任納粹德國佔領下波蘭集中營秘書，並因此在2022年被認定為逾萬起謀殺案從犯遭定罪的伊姆加德·佛克納（Irmgard Furchner），已於今年1月14日去世，享耆壽99歲。

《紐約時報》13日報導，德國北部伊策霍（Itzehoe）法院發言人確認上週了佛克納的死訊，但未提供更多細節。佛克納的起訴與定罪，反映了德國司法界近十年來的策略轉變：不再僅限於追究握有具體殺人證據者，也開始追究集中營內如衛兵、秘書等低階職員，認定其職務本身即構成協助謀殺。有律師曾形容此案是「司法究責真正的里程碑」，證明了體系中的「官僚小螺絲釘」也能被繩之以法。

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佛克納於1943年6月開始在鄰近格但斯克（Gdansk）的斯圖特霍夫（Stutthof）集中營工作，擔任指揮官保羅-維爾納·霍佩（Paul-Werner Hoppe）的秘書與打字員近兩年。她的工作內容包括聽寫、草擬信件等傳統秘書事務，但也涉及為納粹集中營打印驅逐名單與處決命令。檢方正是以她對營內暴行的知情，指控她為數千起謀殺案的從犯。

此案歷經五年調查，訪談了美國與以色列的倖存者。由於佛克納當時未成年，案件依少年法庭程序審理。審判期間，多位倖存者出庭作證。檢方駁斥佛克納聲稱不知情的說法，指出「被告只要望向窗外，就能看到新來的囚犯被篩選」、「沒人會錯過焚屍爐的濃煙，或聞不到燒焦屍體的氣味。」

2022年12月，法院宣判佛克納有罪。主審法官強調，佛克納是自願成為集中營官僚機器的一員，且隨時可以離開卻沒有，她「不可能對營內發生的事一無所知」，其工作就是「協助達成集中營設定的目標」。當天坐著輪椅出庭的佛克納，首度也是唯一一次發言表示：「我為發生的一切感到抱歉。我後悔當時待在斯圖特霍夫。」她最終被判處兩年緩刑。

此判決結果引發部分倖存者不滿，認為對一位97歲的罪犯而言，緩刑僅具象徵意義，未能充分反映其涉及萬條人命的罪責嚴重性。佛克納曾提出上訴，其律師辯稱她僅執行一般職務。但德國聯邦最高法院於2024年8月駁回上訴，裁定「典型、中立的日常職業行為不構成犯罪的原則於此不適用，因被告明知主犯所為，並予以支持

佛克納攝於1944年。（圖取自維基百科）

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