中國摘早產嬰兒器官是真的！林靜怡痛心：打字都讓我翻胃

有媒體近日報導中國利用早產兒腎臟移植的案例。新生兒示意圖，與新聞無關。（法新社）

2025/04/12 16:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體近日報導中國利用早產兒腎臟移植的案例。對此，婦產科醫師、衛福部次長林靜儀蒐尋後發現兩篇早產兒作為器官捐贈者的個案報告，還被中國醫師將相關事件寫成期刊。林靜儀震驚表示，「中國的醫師他們怎麼敢，他們怎麼會，他們怎麼真的這樣做，還寫成了期刊報告」，她更痛心表示這種事情：「光是打字都讓我翻胃。」

歌手TANK曝光自己去年於中國接受心肝聯合移植手術，引發民眾關注中國近年來強摘器官醜聞與器官市場買賣等問題。有媒體報導，上海交通大學附屬仁濟醫院醫生在《美國移植雜誌》網站上發表文章，報告2例使用新生嬰兒腎臟移植的案例，引發關注。

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林靜儀今日在臉書PO文表示，上述期刊是真的，於2023年由中國學者投稿，極低體重早產兒作為腎臟捐贈者（二個都是女嬰）的個案報告。後來美國路易斯安納州大學健康科學中心的新生兒科副教授針對那個個案報告投書給同一個期刊，指出其中一個早產兒血壓低的狀態並未到瀕死，而瞳孔微弱光反射也是30週前胎兒正常的情況，35週之後就會發育完成出現光反射的瞳孔收縮；他直指「我們對於撤出如此早產兒維生設備的決定感到質疑」。

林靜儀表示，她前幾天都停留在搜尋與判讀科學期刊的震撼之中，不論是對於個案數字細節的判讀、醫療程序的倫理、期刊審查程序的疑惑，非常震驚與困惑。接著讀到很多早產兒父母的文章，她想起在臨床十多年來，手上曾經照顧過數千新生命；有些因為併發症問題，必須緊急早產，細細的手腳、暗紅的色澤薄薄的皮膚下明顯的肋骨，很吃力的一下一下擴張著胸廓，努力的把氧氣吸進尚未完全柔軟擴張的肺泡裡。

林靜儀說，產科與兒科的醫療人員都是像捧著有裂痕玻璃一樣的，小心翼翼卻又急迫的，想要讓那些小生命有機會活下來，有機會少一些併發症，有機會渡過困難的生命挑戰，成為一個健康的孩子。她是做產前遺傳診斷諮詢的，手上也會有因為異常而必須提早完成他們跟這個世界的緣分的嚴重先天疾病胎兒，即使不規劃急救，整個醫療團隊在執行終止妊娠過程中，依然盡力讓胎兒保持尊嚴、完好的離開世界。

林靜儀痛心地說：「從來，從來，從來沒有任何一個人、任何一刻、任何一絲絲念頭曾經在我們的腦袋中出現，任何一絲絲把那些胎兒甚至更小的胚胎，起個『可以』作為『器官捐贈』這種光是打字都讓我翻胃的念頭。中國的醫師他們怎麼敢，他們怎麼會，他們怎麼真的這樣做，還寫成了期刊報告......」。

林靜儀最後也提到，器官移植真的不單純是技術議題，更高度需要注意的是倫理議題；台灣有非常明確的捐贈者法規和接受者評估標準及排序，台灣的法律與倫理規定跟世界多數國家一樣嚴格。

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