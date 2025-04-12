中國將有「核彈級報復」？他曝美國財政部一句話意思是根本沒在怕

中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策，被市場稱為「核彈級手段報復」。（美聯）

2025/04/12 15:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國關稅戰火熱開打，在美國屢次增加對中國課稅來到145%後，中國除了祭出125%高稅率反擊，還傳出將拋售500億美元（約1.6兆元新台幣）美債報復，讓外界稱為是「核彈級報復」。不過，PTT（批批踢）創辦人杜奕瑾就發現，美國財政部秀資料時，一句「China has been selling off its US Bond」翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒？」

中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策，被市場稱為「核彈級手段報復」。杜奕瑾今天在臉書PO文，貼出一篇美國財政部秀出的資料，其中圖表標題寫著「China has been selling off its US Bond」，杜表示，白話翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒？」

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杜奕瑾說，中共在美債從最大到減持現在目前排名第二，一度落到第三，排名日本、英國之中、但只跟英國差一點。中國美債目前佔美國總國債2.1%。全國廣播公司商業頻道（CNBC）也報導週三美債市場拍賣需求不減，並沒有造成美無法賣出債問題。杜奕瑾表示，白話翻譯就是：「你不要，打折高利率的美債多的人要呢！」

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