中國將有「核彈級報復」？他曝美國財政部一句話意思是根本沒在怕

2025/04/12 15:01

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國與中國關稅戰火熱開打,在美國屢次增加對中國課稅來到145%後,中國除了祭出125%高稅率反擊,還傳出將拋售500億美元(約1.6兆元新台幣)美債報復,讓外界稱為是「核彈級報復」。不過,PTT(批批踢)創辦人杜奕瑾就發現,美國財政部秀資料時,一句「China has been selling off its US Bond」翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒?」

中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策,被市場稱為「核彈級手段報復」。杜奕瑾今天在臉書PO文,貼出一篇美國財政部秀出的資料,其中圖表標題寫著「China has been selling off its US Bond」,杜表示,白話翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒?」

杜奕瑾說,中共在美債從最大到減持現在目前排名第二,一度落到第三,排名日本、英國之中、但只跟英國差一點。中國美債目前佔美國總國債2.1%。全國廣播公司商業頻道(CNBC)也報導週三美債市場拍賣需求不減,並沒有造成美無法賣出債問題。杜奕瑾表示,白話翻譯就是:「你不要,打折高利率的美債多的人要呢!」

