為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國將有「核彈級報復」？他曝美國財政部一句話意思是根本沒在怕

    中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策，被市場稱為「核彈級手段報復」。（美聯）

    中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策，被市場稱為「核彈級手段報復」。（美聯）

    2025/04/12 15:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國關稅戰火熱開打，在美國屢次增加對中國課稅來到145%後，中國除了祭出125%高稅率反擊，還傳出將拋售500億美元（約1.6兆元新台幣）美債報復，讓外界稱為是「核彈級報復」。不過，PTT（批批踢）創辦人杜奕瑾就發現，美國財政部秀資料時，一句「China has been selling off its US Bond」翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒？」

    中國傳出將拋售500億美元美債報復美國的關稅政策，被市場稱為「核彈級手段報復」。杜奕瑾今天在臉書PO文，貼出一篇美國財政部秀出的資料，其中圖表標題寫著「China has been selling off its US Bond」，杜表示，白話翻譯就是「中國賣好幾年了怎麼美國還沒倒？」

    杜奕瑾說，中共在美債從最大到減持現在目前排名第二，一度落到第三，排名日本、英國之中、但只跟英國差一點。中國美債目前佔美國總國債2.1%。全國廣播公司商業頻道（CNBC）也報導週三美債市場拍賣需求不減，並沒有造成美無法賣出債問題。杜奕瑾表示，白話翻譯就是：「你不要，打折高利率的美債多的人要呢！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播