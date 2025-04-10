太空垃圾！NASA開獎金9千萬徵求「太空糞便回收技術」

美國國家航空暨太空總署日前公布「月球回收挑戰」的全球徵件計畫，獲選者將獲得高達300萬美元（約新台幣974萬元）獎金。（圖擷自「NASA's Marshall Space Flight Center」YouTube頻道）

2025/04/10 12:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前公告「月球回收挑戰」（LunaRecycle Challenge）的全球徵件計畫，獲選者將獲得高達300萬美元（約新台幣974萬元）獎金，這項計畫旨在解決阿波羅任務遺留在月球的96袋太空人糞便、尿液與嘔吐物，並為未來長期太空任務建立永續廢棄物處理系統。

綜合外媒報導，NASA表示，目前仍有96袋人類排泄物留在月球表面，是在1960年代末至1970年代初阿波羅任務太空人為減輕返程重量所留下，隨著NASA計劃於2026年重啟載人登月，即阿提米絲計畫，如何處理既有與新產生的排泄物成為關鍵課題。

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NASA強調，「我們致力於太空探索的永續性。當我們為未來的人類太空任務做準備時，我們需要考慮如何盡量減少各種廢棄物，包括固體廢棄物，以及如何在太空環境中儲存、處理和回收這些廢棄物，使其盡可能少地返回地球。」

據了解，本次競賽於3月31日截止，開放全球團隊投稿參與，NASA目前正進行第一輪提案審查，入選者將晉級下一階段評選。最終勝出團隊將獲得300萬美元獎金，其技術也有望應用於未來的太空任務。

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