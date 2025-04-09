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    香港前特首梁振英33歲次女梁齊昕猝逝 「走得很突然」

    香港前特首梁振英（圖右）的次女梁齊昕（圖左）驚傳猝逝，得年33歲。（圖擷自臉書）

    香港前特首梁振英（圖右）的次女梁齊昕（圖左）驚傳猝逝，得年33歲。（圖擷自臉書）

    2025/04/09 08:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港前特首梁振英的次女梁齊昕驚傳猝逝，得年33歲。梁振英也在社群發文證實此事，在哀悼愛女的同時也提到「走得很突然，沒有留下隻言片語」。

    綜合港媒報導，香港特別行政區前行政長官、現任港區全國政協副主席梁振英的二女兒梁齊昕，於8日晚間被發現在筲箕灣的一處公寓內昏迷，救護人員趕到現場時也確認回天乏術。

    據警方指出，昨晚10點40分接獲報案，梁姓女住戶疑似暈倒，救護人員到場後發現，女事主倒臥於床上，並在現場被證實死亡。至於死因則有待驗屍確認。

    梁振英在臉書上也發文指出，「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集（隻）言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗」，他也提到「感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問」。

    雖然梁振英表示梁齊昕並非輕生，不過梁齊昕生前曾有出格言行，也曾因情緒失控與計程車司機發生口角，母親到場還被她掌摑。後續梁振英也曾透露，女兒健康有問題，並宣佈因家庭原因，放棄爭取連任。如今傳出梁齊昕猝逝消息，過往事蹟也再度引發外界關注。

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