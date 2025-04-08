傳北京擬豁免美半導體進口關稅 許美華：中國沒自己說的那麼硬頸！

美中貿易戰硬碰硬。（法新社）

2025/04/08 23:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向全球揮關稅大刀，中國選擇與之硬槓，引發外界關注。不過科技專家許美華今（8日）晚透露，她聽到中國準備豁免美國半導體進口關稅的傳聞，雖然該消息尚待證實，但她認為這項豁免政策非常合理，畢竟半導體確實就是中國的軟肋，中國並沒有自己說的這麼「硬頸」！

許美華8日晚間在臉書發文，「美中關稅大戰，中國看起來要跟美帝對幹到底，但今天聽到一個很有意思的消息，中國似乎沒有自己說的那麼硬頸。就是，中國準備豁免美國半導體的進口關稅，只要產品的非美國成分超過30%。這個消息尚待證實，但很多巷子裡的朋友，應該也有聽說了。中國半導體自製率還不到兩成，這個豁免政策非常合理，因為半導體就是中國的軟肋。」

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她接著說：「這次由川普發起的關稅大戰，最大目標顯然是圍堵中國。而中國也不甘示弱，在這波收到34%對等關稅之後，立刻喊出報復性對美關稅34%，結果川普昨天又對中國加50%關稅，累計對中國產品稅率高達104%！不過，就在關稅大戰引發全球產業鏈震撼之際，美中雙方，也開始出現一些豁免的綠燈空間，成為關稅大戰煙硝中的希望。」

「在美國聯邦政府的關稅條文中，有一條被稱為『US Content Rule』的特殊規定是，若（銷美）產品中有超過20%的美國（原產）成分，其美國（自製）部分可豁免關稅，也為台灣出口美國的科技產品留下一線生機。如今傳出中國也準備對半導體進口產品有條件豁免關稅，其實也很合理。因為中國韭菜雖然吃草可以過一年，但最重要的半導體產業，實在承受不了進口高價半導體。」

許美華直言，「半導體是中國第一大進口商品，每年的進口金額超過石油，尤其半導體來自美國的部分，大都是無法取代的產品，一旦中國對美國課高關稅，整個高科技產業鏈，會被衝擊到面目全非。當然，中國要豁免美國半導體進口關稅這件事，絕對不能大聲嚷嚷，美中關稅大戰已經是中國大內宣不可退讓的聖戰。怎麼能讓小粉紅發現，原來半導體是中國的阿基里斯腱，民族主義情緒崩潰可是會動搖國本的阿！」

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