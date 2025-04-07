尹錫悅遭罷免仍滯留官邸 挨批如「太上皇」幕後干政

尹錫悅遭罷免後，尹續留官邸引起爭議。（法新社）

2025/04/07 20:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅遭罷免後，仍滯留總統官邸並持續向支持者傳達訊息，引發外界對其進行「官邸政治」、猶如「太上皇」般干政的疑慮與批評。反對黨更抨擊其「非法佔據」官邸，無視憲法法院判決。

南韓憲法法院上週五以涉及發布未遂戒嚴令等理由，通過彈劾罷免尹錫悅總統職務。根據南韓憲法，總統職位因故出缺時，須在60天內舉行補選。韓聯社曾引述匿名官員稱補選可能定於6月3日，但代理總統、總理韓悳洙辦公室隨後否認已敲定日期。

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罷免案生效3天後，尹錫悅仍未搬離鄰近漢江的總統官邸，也未說明何時返回其位於首爾江南區的私人豪宅。據報導，尹錫悅夫婦對罷免結果措手不及，其維安團隊甚至準備了歡迎儀式，預期他將復職。

尹錫悅在遭罷免後雖向支持者致歉，稱未能達成期望，卻未明確接受法院裁決。他週末會見所屬「國民力量黨」高層時，敦促其全力備戰總統補選，顯然意在警告黨內勿分裂，以免有利於主要對手、在野「共同民主黨」黨魁李在明。尹錫悅更透過保守派媒體《朝鮮日報》傳達：「我對國家走向深感憂慮。」

週日，尹錫悅再次向連日集會的支持者喊話，感謝其支持，「各位捍衛自由與主權的努力，將成為國家光榮歷史的里程碑」。這種持續活躍的姿態，加劇了外界對他意圖從官邸發揮政治影響力，進行所謂「官邸政治」的擔憂。

《南華早報》報導，此舉與同為保守派背景、2017年遭彈劾下台的前總統朴槿惠成鮮明對比。朴槿惠在罷免案確定後兩天即遷回私人住宅，獲特赦後也極少公開露面。獨立研究機構「總統領導力研究所」所長崔真（音譯）表示：「尹錫悅實際上是在向公眾宣告，他將扮演『退位國王』的角色，對保守派政客施加影響力。」他警告，這預示著尹錫悅「官邸政治」的開始。

在野的共同民主黨對此火力全開。資深國會議員全賢姬痛批尹錫悅「非法佔據」官邸，要求他停止「扮演總統」並為戒嚴失敗負責，直指他遭罷免後仍接見高層、干預政治，「令公眾厭惡」。共同民主黨更發表聲明，抨擊尹錫悅透過「幕後政治」動搖國本，猶如操控國民力量黨的「影武者」。

除了干預選舉佈局，尹錫悅自身仍面臨因戒嚴令而起的叛亂罪刑事指控，最高可判死刑。《南華早報》引述分析稱，尹之所以選擇繼續活躍，可能寄望保守派勝選能為他與身陷醜聞的妻子金建希換取寬待。不過分析也認為，鑑於其聲望重挫，尹對中間選民的影響力已相當有限，其政治操作的實際效果存疑

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