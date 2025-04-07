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    119萬履歷搶8000職缺！中國國企校招炫耀文遭砲轟「吃人血饅頭」

    中核集團近日在社群平台炫耀校園招聘成果，聲稱收到119萬多份履歷，引發中國網友群起撻伐。（圖擷取自微博）

    中核集團近日在社群平台炫耀校園招聘成果，聲稱收到119萬多份履歷，引發中國網友群起撻伐。（圖擷取自微博）

    2025/04/07 21:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國核工業集團（中核集團）近日在社群平台炫耀校園招聘成果，聲稱收到119萬多份履歷，引發中國網友群起撻伐。外界批評，該數據雖可彰顯企業吸引力，卻也無情揭露中國年輕人面臨的就業困境與求職焦慮。有網友更直指，這根本是「拿年輕人的痛苦來炫耀」、「招聘界的人血饅頭」，痛批央企失去社會責任感。

    綜合媒體報導，中核集團於4月5日透過官方微博與微信發布貼文，標題寫著「我們收到1196273份簡歷」，並附上象徵驚喜的「星星眼」表情符號。文章自豪指出，2025屆春季校園招聘釋出1730個核心職缺，實際預計錄用約8000人，卻吸引42.5萬人投遞超過119萬份履歷。這等同於中國今年約有10%的大學畢業生將履歷寄向中核。

    然而，如此「亮眼」的數據卻迅速引發民間反感。許多中國網友在社群平台質疑：「這算什麼好消息？是說我們有近百萬人會落榜嗎？」、「失業這麼嚴重，還好意思高調發文」、「拿著年輕人的絕望當宣傳素材，央企沒擔當」。

    事實上，中核集團後續雖刪除原文並發布道歉式聲明，強調「認真對待每份簡歷」，也說明每位學生最多可投遞20個崗位，是為精準匹配人才與職缺。但爭議並未因此平息，社會對就業現況的不滿仍持續延燒。

    根據《BBC》分析，當前中國青年失業問題嚴峻，2025年高校畢業生預估將達1222萬人，而「16至24歲非在校青年」失業率已攀升至16.9%，為近年高點。國家公務員考試報錄比更飆破3500:1，顯示「穩定鐵飯碗」成為年輕人求職的唯一出口。

    中核集團作為擁有18萬員工的大型國企，業務橫跨核能、軍工與工程技術，本身即具備吸引力，但這場「簡歷狂潮」卻意外暴露了整體社會結構的緊張壓力。有網友形容：「這不只是企業炫耀的文案，更像是就業市場撕下的遮羞布。」

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