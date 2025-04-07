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    無視京都佛寺休館照樣翻牆入內 中國遊客遭逮捕

    京都市右京區的「愛宕念佛寺」在休寺日當天遭中國遊客擅自翻牆進入寺內，京都警方以涉嫌侵入建築物之罪名逮捕這名中國遊客。（圖擷取自Google Map）

    京都市右京區的「愛宕念佛寺」在休寺日當天遭中國遊客擅自翻牆進入寺內，京都警方以涉嫌侵入建築物之罪名逮捕這名中國遊客。（圖擷取自Google Map）

    2025/04/07 10:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本京都府京都市右京區的「愛宕念佛寺」，以擁有1200尊羅漢石像而聞名，頗受外國遊客歡迎，不過在本月2日休館日當天，卻有中國遊客擅自翻牆進入寺內。京都府警右京署於3日以涉嫌侵入建築物之罪名逮捕這名28歲中國籍遊客。

    綜合日媒報導，這名中國籍遊客於2日下午3點30分左右，與同行者爬上石牆翻入愛宕念佛寺內部，由於當天是休館日，愛宕念佛寺住持西村公榮發現有陌生人在佛寺內部活動，於是報警處理。京都府警右京署於3日以涉嫌侵入建築物之罪名逮捕這名中國籍男性遊客。

    京都府警方表示，該男子供稱，他知道當天是休館日，也知道這行為是不對的，「但還是翻牆進去了」。寺方住持也確認，當時另有一名疑似同行者一同闖入，目前警方正追查其下落。

    近期日本「觀光公害」問題層出不窮，使得景點周邊的居民不堪其擾，西村公榮表示，類似不遵守禮儀的事情層出不窮，實在讓人頭痛，他希望警方能將涉案人士逮捕，並讓他們明白「這是犯罪行為」。

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