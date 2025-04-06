六旬婦果園採繩失蹤 竟遭6公尺蟒蛇生吞

印尼老婦外出失蹤，村民發現腹部異常隆起的6公尺巨蟒，剖腹後證實老婦已遭巨蟒吞噬。（圖翻攝自X@detikcom）

2025/04/06 21:10

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼南蘇拉威西省錫登倫拉龐縣近日發生一起駭人聽聞的蟒蛇噬人事件。一名66歲老婦人在住家附近尋找捆綁木材的繩索時，不幸遭一條長達6公尺的網紋蟒吞噬身亡。

據印尼媒體《detik》報導，這起悲劇發生於4月1日傍晚。老婦人哈西亞（Hasiah）當日前往住家後方的果園採集繩索後便音訊全無。其子努爾丁（Nurdn）表示，母親平時總在中午前返家，當天直到日落仍未見人影，實在反常。焦急的努爾丁立即發動村民展開搜索，卻始終未能尋獲母親蹤跡。

當晚8時30分許，搜索隊伍在巴圖村附近的灌木叢中，發現一條腹部異常鼓脹的巨蟒。皮圖里亞塞區警分局長扎卡里亞（Zakaria）描述，這條網紋蟒體長超過6公尺，腹部隆起程度極不尋常，村民立即聯想到失蹤的哈西亞。

請繼續往下閱讀...

在村民合力圍捕下，這條龐然大物最終被制伏。由於網紋蟒表皮異常堅韌，眾人耗費近一小時才用特製長刀成功剖開蛇腹。令人痛心的是，哈西亞的遺體被發現在蟒蛇胃部，雖經緊急救治，仍回天乏術。

野生動物專家蘇拉曼（Sulaiman）指出，印尼群島的特殊地理環境孕育了豐富的蛇類生態，其中網紋蟒因體型龐大、絞殺力強而最具威脅性。雖然蟒蛇主動攻擊人類的情況罕見，但當其棲息地與人類活動範圍重疊時，意外仍可能發生。

Hasiah （66）, warga Sidrap, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas di dalam perut ular piton sepanjang 6 meter.



Kapolsek Pitu Riase, Ipda Zakaria, membenarkan kejadian ini dan mengarahkan anggotanya ke lokasi. Korban Hasiah （66） telah dievakuasi ke rumah duka. pic.twitter.com/NJYtlxtjLG — detikcom （@detikcom） April 3, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法