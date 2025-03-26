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    洗禮儀式上演悲劇！瓜地馬拉男子救溺 反遭水流捲走身亡

    瓜地馬拉一名男子捨身救人，自己卻不幸身亡。（圖擷取自X@NP__Oficial）

    瓜地馬拉一名男子捨身救人，自己卻不幸身亡。（圖擷取自X@NP__Oficial）

    2025/03/26 21:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瓜地馬拉阿蒂特蘭湖（Atitlán Lake）近日發生一起悲劇，當時正在舉行基督教洗禮儀式，一名信徒突然跌入湖中，在場的45歲男子米格爾蘇特（Miguel Sut）伸手相救，自己反被水流捲走，不幸喪命。

    根據英國《每日郵報》報導，事件發生於23日，當時一名信徒在與他人一同進行洗禮儀式時，因重心不穩跌入湖中。當他進入水中後，蘇特迅速向前伸出援手，與兩名信徒一起試圖將他救上岸。不過，在這過程中，蘇特也失去平衡，被水流捲走。旁邊的目擊者聽見一名女子驚慌失措地大喊「他溺水了」，其他信徒隨即跳入水中尋找蘇特。

    幾分鐘後，蘇特被成功拖上岸，但當時他已無生命跡象。現場的人員隨即為他進行心肺復甦術（CPR），直到救護人員趕到時，蘇特已經死亡。目擊者描述，這是一個「絕望的時刻」，雖然大家竭盡所能，最終未能挽回蘇特的生命。

    報導指出，儀式現場並未設有專業救生員，所有的救援行動都是由信徒們自行進行。雖然蘇特在救援過程中不幸喪命，慶幸的是，一開始一度溺水的信徒最終成功被救起。

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