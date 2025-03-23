偽裝大師！林鴞夜鷹「化身樹樁」 閉眼也能洞察周遭

林鴞夜鷹的側面特寫。牠們擁有突出於頭部兩側的巨大眼睛，能在微光環境下提供絕佳的視力。（圖擷取自維基百科, CC BY-SA 4.0）

2025/03/23 09:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中南美洲的熱帶森林裡，隱藏著一位自然界的偽裝大師——林鴞夜鷹（Great Potoo）。牠們不僅能憑藉一身與樹幹融為一體的羽色隱身，更擁有閉眼也能感知周遭的特殊能力，堪稱「隱形獵手」。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，林鴞夜鷹主要棲息於中南美洲的熱帶低地與森林。這種夜行性鳥類體型碩大，身高可達60公分，翼展超過70公分。牠們的羽毛呈現灰、棕、白相間的斑駁色澤，與樹幹紋理渾然一體，白天靜棲於樹上時，彷彿一截幾可亂真的樹樁，讓掠食者難以察覺。

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入夜後，林鴞夜鷹搖身一變，成為敏捷的空中獵手。牠們擁有一雙宛如貓頭鷹的大眼睛，即使在微弱的光線下也能清晰視物。牠們的喙部寬而扁平，非常適合捕捉飛行中的大型昆蟲、蝙蝠，甚至是小型鳥類。

更令人驚嘆的是，林鴞夜鷹的眼皮上長有特殊的狹縫。這項獨特的構造，使牠們即使在閉眼休息時，也能透過狹縫感知光線和動靜，隨時保持警戒，提防掠食者或獵物的出現。

林鴞夜鷹的叫聲也同樣令人印象深刻。在寂靜的夜晚，牠們會發出低沉而哀怨的吼聲，迴盪在森林之中，彷彿鬼魅低語。這種獨特的叫聲，讓牠們在南美洲當地的民間傳說中，蒙上了一層神秘色彩。有些社群甚至相信，這是走失孩童在呼喚父母的聲音。然而，這些叫聲其實是牠們溝通和捍衛領地的工具。

林鴞夜鷹在繁殖方面，奉行一夫一妻制，配偶關係終生不渝。牠們會共同承擔孵蛋和育雛的責任。雌鳥通常在樹枝的天然凹陷處產下1顆蛋，並仰賴自身的偽裝能力和敏銳的視覺來保護幼雛。孵化期約為30天，期間由父母輪流孵蛋，展現出高度的合作。

由於林鴞夜鷹生性隱蔽，目前科學界對其壽命等生態資訊所知仍相當有限，但一般推估牠們的壽命與其他鳥類相似，約為12至14年。科學家正持續研究這種神秘的鳥類，希望能更深入了解牠們的生活習性，並為其保育工作提供更多依據。

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